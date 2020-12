La más reciente obra publicada de la autora Clarisa Casals-Castillo, Memorias de un secuestro, basada en una historia real, nos presenta las realidades y vivencias traumáticas detrás de este hecho delincuencial

La autora de esta maravillosa obra literaria, Clarisa Casals-Castillo, nos habla un poco acerca de la misma: "La narración contenida en este libro constituye en gran medida mis recuerdos, hilvanados con posterioridad a mi rescate del lugar donde permaneciera durante dos meses, veintidós días, dieciocho horas y cuarenta minutos. En ella, se va entretejiendo mi rutina de vida con posterioridad a la salida y retorno a la normalidad, con los hechos acaecidos desde que saliera de mi hogar el día del secuestro con los suscitados en el lugar de confinamiento hasta el día de mi rescate. No se habla de ese día porque de allí solo cabe hablar de aprehensión, confinamiento o retención y rescate, entendiendo este último, como el producto de una operación comando integrada por funcionarios pertenecientes a diversos cuerpos policiales del Estado venezolano a nivel nacional y regional, ocasionando consecuencias fatales para el Guardián. De manera muy sencilla y moderada, me refiero a los malos tratos y amenazas padecidas y a los videos efectuados por los secuestradores a los efectos de presentarlos como fe de vida a los familiares. Mis pesadillas, unas más lacerantes que otras, dado el impacto emocional causado al despertar de las mismas. En la misma tónica, me refiero a la decisión de los Tribunales de Justicia ante alguno de los participantes en este hecho y mi regreso a la vida normal, a mi trabajo como presentadora de televisión, mi pasión por el estudio y viajar, todo ello sin dejar de tocar, según mi estilo acostumbrado, otros hechos de mayor o menor relevancia que me ha tocado presenciar o sencillamente, observados a través de la prensa escrita o de radio, de televisión o de lo que considero ya, mi larga vida".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Clarisa Casals-Castillo, Memorias de un secuestro, nos presenta las vivencias y experiencias, narradas de primera mano, a las que fue sometida la víctima de este hecho, y su lucha constante por su libertad y sobrevivencia mientras estaba cautiva.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Memorias de un secuestro en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

