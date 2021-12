La más reciente obra publicada de la autora Elda Laínez, Luchando frente a toda adversidad, nos trae un manual innovador donde se detallan las promesas más importantes de Dios para la humanidad y como aplicarlas en nuestras vidas

La autora de esta extraordinaria obra literaria, Luchando frente a toda adversidad, nos comenta un poco acerca de la misma: "Vivimos en un tiempo donde hay mucha tecnología, pero poco conocimiento de Dios; ignoramos cada una de las cosas que nos ayudan a encontrar consuelo, o en realidad a encontrarnos con nosotros mismos. En la Biblia Reina Valera 1960 encontramos 3365 promesas de Dios para sus hijos, entre ellas algunas son incondicionales; estas abarcan a toda la humanidad como por ejemplo cuando Dios promete no enviar otro diluvio a la tierra entre muchas más. La otra escala de promesas son las condicionales, aquellas que son exclusivamente para los que quieren cumplir ciertos requisitos como por ejemplo el campo de la sabiduría vemos cuando Dios preguntó a Salomón que deseaba que Dios le diera escogió entre tantas cosas tener sabiduría para gobernar bien el pueblo de Dios. En este manual encontramos las promesas de Dios para nuestra familia, nuestra vida, como son promesas de sanidad, de bienestar, económico y algunas técnicas de cómo acercarnos o lograr cada una de estas; no están incluidas las 3365 promesas, pero si algunas muy relevantes, tratando de contestar preguntas frecuentes cómo ser si existe un Dios tan maravilloso y poderoso ¿por qué sufre tanto la humanidad?, ¿dónde está la Iglesia amada de Dios a la cual le alcanzan todas estas promesas? Vemos varios panoramas a juzgar en esta selección. Encontraremos cómo es posible estar en la Iglesia y aún no conocer a Dios; quizás 2 o 3 servicios por semana y aun así no conocer al autor y consumador de todas las cosas esta situación afecta a los que nos rodean desde diferentes puntos de vista. Cómo podemos acercarnos y tener una relación personal con Cristo descubriendo que significa el término que Dios nos ha adoptado como a hijos legítimos mediante su grande y sublime misericordia y aun así, con tantas promesas por recibir donde queda el tema de la depresión en la cual hay mucha tela que cortar para hablar al respecto, ya que cada drama mundial nos acerca más a deprimirnos y sentir que todo se nos está yendo de las manos nos obliga a sentir momentos de soledad y angustia los cuales solo con una buena meditación de la palabra de Dios podemos enmendad. La destrucción esta cada día peor, si vemos las noticias nos damos cuenta de la realidad mundial que tenemos; la delincuencia, drogadicción, suicido, etc., fenómenos naturales; todo nos dan un sonido de aviso que algo grande está por venir el tiempo esperado y narrado en las sagradas escrituras se aproxima necesitamos despertar del gran letargo que se está viviendo nuestro Rey esta pronto a la puerta y tú y yo qué estamos haciendo para a anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación porque aún hay tiempo; levantémonos y unámonos por aquellos que aún no conocen de Dios".