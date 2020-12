La más reciente obra publicada de la autora Emma Rosa Ayala, Lo dulce, lo amargo de Dama de rojo y negro, un compendio de expresiones literarias donde se plasman los sentimientos intensos del ser, enmarcados en las vivencias y experiencias diarias

Lo dulce, lo amargo de Dama de rojo y negro, es una obra escrita por la mano de la autora Emma Rosa Ayala, nacida el 22 de septiembre de 1959, en una aldea de un pueblito muy humilde llamado San Marcos Ocotepeque en Honduras, Centroamérica. A los cinco años fue a la escuela, caminaba cuatro horas diarias para llegar y regresar a la escuela seis días por semana, era mañana y tarde que Emma asistía a sus clases; los maestros en esa época daban clases mañana y tarde hasta el sábado. Sus padres tenían sus trabajos a las afueras del pueblo, a sus abuelos maternos les gustaba la música. Emma le robaba la guitara y el sombrero a su abuelo, se iba a la finca con sus primas y primos. Ellos les robaban los galones, los comales, los jarrones y jarrillas de lata, así formaban su grupito musical. Emma escribía las canciones que cantaba. Un día hicieron bailar a sus tíos. Ellos eran muy chistosos y traviesos. Emma escribió su primera canción cuando tenía nueve años. Una canción infantil, la tituló La tortuga con botas, y desde entonces escribe poemas, historias, cuentos, chistes, refranes, canciones, adivinanzas y hace diseños. Emma, cuando un amigo moría, la invitaban al velorio para cantar los himnos del rezo. Al terminar los himnos, alegraba los corazones tristes con sus cuentos y chistes. Ella entretenía a los acompañantes del velorio con sus canciones hasta el amanecer. Ahora tiene más experiencia y le gustaría grabar un CD con el poder de Dios. Ella espera realizar su sueño y que sus inspiraciones lleguen al corazón del público. Emma agradece a Dios; hoy está muy agradecida porque este país le tendió la mano, le dio la oportunidad de legalizarse, poder ir a visitar su familia a su patria y alegrar los corazones de sus tres hijos que son su la alegría. Desafortunadamente, ella no puede olvidar aquel vacío que alguien sepultó en su pecho y por causa de esto, no es feliz. Ese mal recuerdo no la deja vivir en paz, ni disfrutar completamente pues el destino ha sido muy cruel. Emma tiene 13 años viviendo en Estados Unidos, con el dinero que gana, compra lo necesario para sus cuatro hijos pequeños que todavía van a la escuela, también ayuda a sus padres y sus hermanos. Uno de sus hermanos está muy enfermo. Ella paga por los gastos del hospital, trasportación, medicina, ayuda a mantener a sus sobrinos mientras su padre se mejora. Cuando Emma tenía 9 años, iba a la escuela e iba a atender a sus hermanos, su madre quedó muy enferma después de la guerra de El Salvador y Honduras. Así empezó la pobreza; su padre perdió todo su dinero que había invertido en negocios. En el Salvador el padre de Emma trabajaba para el gobierno, pero entonces no tenían salario, lo poco que ganaba trabajando no alcanzaba para los gastos. Dama de Rojo y Negro cuando está triste con problemas, se confiesa con su mejor amigo hasta encontrar solución. Este libro te ayuda a reencontrarte a ti mismo, te muestra oportunidades de tu vida. Ayuda a conquistar tu corazón y reflexionar a tiempo. Ella piensa que una hoja en blanco y un lápiz te enseña a descifrar lo que perturba tu mentalidad.