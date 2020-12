La más reciente obra publicada de la autora Fanny Mayahuel-Thomas, At Her Back (Cuando la Virgen me dio la espalda), una autobiografía de una pequeña niña que nos demuestra la resiliencia del espíritu humano

At Her Back (Cuando la Virgen me dio la espalda) , es una obra escrita por la mano de la autora Fanny Mayahuel-Thomas; activista y artista visual que vive y trabaja en San Antonio, Texas. Fanny nació en la Ciudad de México y, como la mayor de siete hermanos, tuvo que ser responsable desde muy joven. Frente a la adversidad que enfrentó desde niña, se graduó con una licenciatura en Psicología y ha sido voluntaria en varias organizaciones que luchan contra el abuso infantil, la violencia y el racismo. Fanny es una madre dedicada a Darian y Evan y está casada con Mack W. Thomas III. Felizmente, Fanny ha encontrado la manera de crear un espacio donde la belleza pueda florecer.

La autora de esta maravillosa obra literaria, Fanny Mayahuel-Thomas, nos habla un poco acerca de la misma: "Este es un libro autobiográfico sobre la resiliencia del espíritu humano. La historia se cuenta a través de los ojos de Fanny cuando era niña. Los muchos momentos difíciles que vivió la hicieron cuestionar la espiritualidad y la religión".

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración para la superación personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando At Her Back (Cuando la Virgen me dio la espalda) en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1389441/Fanny_Mayahuel_Thomas.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing