La más reciente obra publicada de la autora Leyda Flores, Historias no contadas, un compendio de relatos que presentan la cruda realidad de la mujer en torno al proceso de migración, y los sacrificios que ellas realizan por un mejor porvenir para sus familias.

La autora de esta extraordinaria obra literaria, Leyda Flores, nos comenta un poco acerca de la misma: "La migración en nuestros países, en general, afecta a todos en los diferentes ámbitos de la vida, pero en especial a las mujeres. Las mujeres en estas historias representan las de miles o millones de mujeres que se ven obligadas a salir de su país para poder asumir el rol de proveedoras absolutas en sus familias. Es una necesidad económica lo que les empujó, motivó y les dio el valor necesario, para arriesgarse en una travesía; que en ese tiempo era menos peligrosa que ahora, sobre todo, por la presencia de los grupos criminales organizados. El común denominador entre ellas es la necesidad de cubrir sus necesidades prácticas ante su papel de madres solteras; con un padre desaparecido, por diferentes circunstancias, igual de dolorosas y con consecuencias que afectan toda la familia. Estas historias nos muestran esos peligros reales en la travesía y a su llegada al país en una situación que la coloca en una posición de vulnerabilidad. Como es el no tener documentos que les dé acceso a mejores trabajos, salud, educación, entre otros. A la par, las mujeres son conscientes que su mano de obra barata es apetecida, y dada su vulnerabilidad, ellas no se organizan, no reclaman sus derechos, se ausentan menos del trabajo y aceptan salarios bajos por la necesidad de enviar remesas a sus familias. Todas ellas son unas triunfadoras, porque al final, no solo lograron llegar al país; sino que, con su trabajo, educaron a sus hijas e hijos. Dándoles una oportunidad de vida diferente a la de ellas, sin tomar el papel de víctimas por lo sucedido. Lo usaron para proponerse metas, que han sido alcanzadas. Sus historias están llenas de nostalgia; por el tiempo perdido con su familia, en especial, con sus hijas e hijos. Y llenas de secretos que han salido del baúl, y ahora los comparten con ustedes. Estas historias le harán entrar en la vida de cada una de estas mujeres e identificarse con ellas".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Leyda Flores, Historias no contadas, nos presenta un compendio de historias, de la mano de sus protagonistas, que se ven obligadas a salir de su país por un mejor porvenir para sus familias. Historias llenas de sacrificios, nostalgia, luchas y victorias alcanzadas en una inmensurable búsqueda de la felicidad y el bienestar.

Para las personas que gustan de la lectura de historias reales, realizada con una narración entretenida y realista, donde las experiencias de los personajes dejan un aprendizaje de vida al lector; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Historias no contadas en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

