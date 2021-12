La más reciente obra publicada de la autora Marisela Cabrales, No soy del montón nos presenta las crudas vivencias y realidades a las que están sometidas las personas con discapacidad y como se sobrepuso a todas ellas

HORIZONTE, Texas, 28 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La autora de esta maravillosa obra literaria, Marisela Cabrales, nos habla un poco acerca de la misma: "Pienso que he creado un cristal de un color único a través del cual se puede ver una realidad poco conocida: las batallas que libra la discapacidad frente a una sociedad que aún no está preparada para borrar las fronteras entre ambos mundos. No soy del montón es el recuento de los triunfos y descalabros de toda una vida; la narración de una odisea que jamás termina; la esperanza de la calma tras la tempestad. Una infancia solitaria en la Ciudad de México, el primer amor de la adolescencia, la enorme dicha de ser madre y las dificultades de vivir en una frontera peligrosa, son los escenarios por los que los llevo de la mano para conocer mi vida llena de contrastes. El mensaje de la obra resulta claro y determinante: 'No permitas que ningún obstáculo frustre tus posibilidades de alcanzar los sueños que anhelas'. Sin duda, un libro que invita a la reflexión y nos motiva a librar las batallas diarias".