La Más Reciente Obra Publicada De La Autora Rosalba Pinzón Garay, El Inicio Del Fin De La Relación De Pareja, Nos Muestra Una Guía Imprescindible Para Fortalecer Nuestra Relación De Pareja Y Ser Más Felices En Sus Hogares

La autora de esta extraordinaria obra literaria, Rosalba Pinzón Garay, nos comenta un poco acerca de la misma: "Soy una persona, una mujer, una profesional, pero, ante todo, soy un ser humano que, gracias a las vivencias que Dios me ha permitido experimentar, ver y oír, muchas de ellas lindas y otras muy difíciles; las que me enseñaron, a identificar el verdadero equilibrio, en la dimensión humana, lo adecuado y lo inadecuado del comportamiento, las dificultades en las actitudes y en los sentimientos que van implícitos dentro de la relación de pareja. Aprendí, a desarrollar y mantener, una clara inteligencia emocional y una gran sabiduría para enfrentar la difícil, pero fascinante tarea de escuchar y orientar a las personas sobre las relaciones con sus parejas, garantizándoles una mejor convivencia y la certeza de que están realmente en el fortalecimiento de una estructura firme y duradera para la construcción de sus hogares y el logro de la felicidad humana. Por estas razones, y por mi gran sueño de contribuir en algo, a la consecución de una armonía en familia, es que he escogido el tema para escribir este libro; el cual, estoy muy segura va a servir de guía a muchas personas, para hacer una valoración más objetiva de la intensidad y la calidad de los aportes que cada quién está dando a las relaciones que comparte en la actualidad con su pareja".

Para las personas que gustan de la lectura de una narrativa fresca, en donde se plasman experiencias para brindar al lector un punto de reflexión sobre sus vivencias individuales y herramientas para alcanzar una felicidad plena en pareja; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de El inicio del fin de la relación de pareja en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279275/Rosalba_Pinz_n_Garay.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing