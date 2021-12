La más reciente obra publicada del autor Gonzalo Avila, Pensamientos cortos, una recopilación de pensamientos donde se manifiestan sentimientos, vivencias y memorias del alma como expresión del ser

Pensamientos cortos, es una obra escrita por la mano del autor Gonzalo Avila, escritor con un talento nato para expresar sus vivencias en versos llenos de sentimientos. El autor de esta maravillosa obra literaria, Gonzalo Avila, nos habla un poco acerca de la misma: "Este trabajo de Pensamientos cortos es para mí algo muy especial por varias razones, primero porque me da la oportunidad de sacar cosas desde el fondo de mi alma, como el amor limpio que deberíamos sentir por alguien sin pedir nada a cambio; quiero aclarar que esto no es nada fácil, si tomamos en cuenta el aspecto espiritual ya todos sabemos que viene de Dios, y en este caso yo trato de unir amor, espíritu y sentimiento, todo esto por supuesto a un nivel humano, y el ser humano que me inspira en la mayoría de estos pensamientos se llama Mabel, no puedo decir nada más de ella, solo sé que la amaré toda mi vida, también quiero agradecer a otra persona su gran ayuda en este trabajo, ella es Annemarie Requena, maravillosa alma que el Señor Jesús usa para su obra, y yo aparte del agradecimiento me siento muy feliz de conocerla. Los pensamientos que aquí les presento espero les gusten, he tratado como siempre no sea algo que pueda lastimar a alguien, el mensaje es de amor porque nunca nadie podría ser feliz sin él".