La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Rafael De Jesús, Una Mujer Sin Apellidos, Una Emotiva Obra Basada En Historias Reales Fundamentadas En La Amistad, Sinceridad Y Respeto.

NEW YORK, 13 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una mujer sin apellidos, es una obra escrita por la mano del excelente autor Rafael De Jesús. El nos comenta un poco acerca de su libro y de la temática enmarcada en esta obra literaria: "El concepto de Una mujer Sin Apellidos es basado en la amistad, sinceridad y respeto. Basado en hechos reales de mi vida, presentándoles en sus páginas a todos mis hermanos, amigos y otros familiares. Usando como ícono el respeto y las verdaderas amistades. Desafiando la maldad con la sinceridad, la honestidad y el respeto; se adquieren en casa, como el ícono de la herencia familiar. Para ser honesto, no necesita una universidad, basta con llenarte de sanos y sabios consejos, aplicar la moral, el respeto, ser obedientes con su madre y padre, enseñarles a tus descendientes que aprendiste de tus ancestros, lo que hoy le enseñas a ellos. La escuela no me enseñó mucho, porque mi obligación fue trabajar desde mi uso de razón. La universidad te enseña una educación profesional, pero no te enseña la moral; te enseña cómo sacar ventaja de la inocencia de los demás, pero no te enseña la sinceridad, el respeto ni la honestidad; te enseña a romper vallas y barreras para alcanzar tus propósitos, pero no te enseña como brindarles una sonrisa y una ayuda a tus prójimos. Porque, aunque son pobres, mendigos y minusválidos, como tú y como yo, ellos también tienen sueños. La única verdad es que por muchos bienes que acumules, cuando mueras nada te llevarás; el respeto, la humildad y la honestidad, son los verdaderos valores de la humanidad".