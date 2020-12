La más reciente obra publicada del autor Saúl Martínez, Vagabundo Sin Retorno, nos presenta una recopilación de historias reales que representan sus ideas personales, en ellas habla del realismo social, de lo bueno y de lo malo que sucede en el mundo

El autor de esta extraordinaria obra literaria, Saúl Martínez, nos habla un poco acerca de la misma: "La Literatura nos permite presentar y desarrollar temas esenciales; hoy les presento nuevas ideas personales, en ellas les hablo del realismo social y de la vida que existiría si todos sintiéramos amor. Amor al prójimo, y en especial a Dios, y a un nuevo ser que está por nacer. Por medio de la literatura podemos hablar de lo bueno y malo, de todo lo que sucede en nuestro país, así como a nivel mundial. Si muchos hablan de mejores oportunidades de vida, trabajo, salud, educación, etc.; da tristeza escribir estas palabras, porque las oímos mencionar día a día y de esto nada de nada. De lo que vivimos en el país solo existen preguntas sin respuestas para toda la población paupérrima de nuestro país, para los desempleados, para los que no tienen un techo, educación, salud, alimentación, mientras que aquel llamado padre de la patria, solo del sarcasmo que hace día a día al ver a su pueblo caminar desde el amanecer hasta el atardecer, sin esperanza de obtener empleo. No cabe duda que vivimos en la calle, de la amargura. Quisiera que, en esta patria, a la cual amo tanto, no existieran quejas, dolores, sufrimientos, explotación, desempleo, ni mucho menos la marginación. Hay muchas veces que quisiera morir y nacer en otro tiempo, en donde no exista la explotación, sino solo amor y vivir con un espíritu lleno de ánimos hacia el éxito y la superación".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Saúl Martínez, Vagabundo Sin Retorno nos presenta una recopilación de historias reales que nos irán sumergiendo en nuestros más profundos pensares y sentimientos, llevándonos a la conclusión de que todo sería diferente si se sintiera amor al prójimo.

Para aquellos lectores ávidos que gustan de la lectura de hechos reales, narrados de primera mano y de temas sociales que dejan una lección de vida a través de la experiencia; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Vagabundo Sin Retorno en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

