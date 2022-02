LA MAYORÍA MULTICULTURAL OCURRE MÁS RÁPIDO DE LO PREVISTO

El Censo 2020 reveló que la población de personas blancas no hispanas disminuyó ocho años antes de lo previsto.

FAIRFAX, Virginia, 16 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según los datos del Censo 2020, la demografía de los Estados Unidos está cambiando hacia una mayoría multicultural más rápido de lo previsto. Si bien 2020 fue el año oficial en el que la primera generación completa de hasta 17 años de edad estuvo compuesta por una mayoría multicultural, el Consejo de Marketing Hispano (HMC) estima que este hito se alcanzó en algún momento a mediados de la última década, años antes de las predicciones anteriores. Lo que es más importante, este cambio significa que el próximo año los estadounidenses menores de 35 años podrían ser una mayoría multicultural.

Según el censo de 2010, se predijo que los estadounidenses menores de 18 años alcanzarían el hito de mayoría multicultural en 2020 con un 50.2 por ciento, pero los datos del Censo 2020 revelan que el número real fue del 52.7 por ciento. Esto significa que la población joven probablemente se convirtió en una mayoría multicultural alrededor de 2015, según el HMC, con el siguiente grupo de menores de 35 años que potencialmente alcanzará este hito en 2023 y el segmento de menores de 50 años en 2028, varios años antes de las predicciones del censo de 2010.

"Lo inesperado del Censo 2020 es que la población de personas blancas no hispanas disminuyó ocho años antes de lo que el censo en 2010 había pronosticado", señaló Nancy Tellet, presidenta de investigación del HMC. "Si la población de personas blancas no hispanas está disminuyendo más rápido de lo previsto, eso significa que las proyecciones multiculturales deben avanzar".

A medida que la población de personas blancas no hispanas disminuye, su edad se convierte en un factor determinante. La edad más común entre las personas blancas no hispanas en los Estados Unidos es 58 años, según Pew Research, más del doble que entre las minorías raciales y étnicas. Además, hubo menos nacimientos de personas blancas entre 2010 y 2019, un aumento en las muertes no relacionadas con la edad y una inmigración de personas blancas no hispanas más lenta para iniciar una nueva era de población multicultural en Estados Unidos.

Si un porcentaje significativo de la población de los Estados Unidos es multicultural y la mayoría multicultural ya es una realidad para aquellos que tendrían 19 años o menos en 2022 (hasta 17 años en 2020), entonces los especialistas en mercadotecnia deben revisar su definición de un "mercado de masas". Además, los niveles de inversión adecuados deben estar alineados con la enorme oportunidad que representa la mercadotecnia multicultural. De hecho, solo entre dos y cinco por ciento de los presupuestos se asignan a la mercadotecnia multicultural a través de agencias hispanas, que reciben solo una fracción de lo que reciben las agencias no especializadas, a pesar de que los hispanos representan el 20 por ciento de la población total.

"Este es un gran llamado de atención para los especialistas en mercadotecnia que necesitan enfocar sus estrategias de mercadotecnia en ideas multiculturales. Ahora es el momento de invertir en expertos en cultura y situar la mercadotecnia multicultural en el centro de todas las estrategias de mercadeo para aquellos que comercializan en mercados para personas menores de 35 años", agregó Tellet.

