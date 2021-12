La MHRA approuve XEVUDY® (sotrovimab), le traitement par anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology pour les patients atteints de COVID-19

Le nom de marque XEVUDY® a été développé en partenariat avec Brand Institute, le leader mondial du développement de noms pour les produits pharmaceutiques et les soins

MIAMI, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La société Brand Institute est fière d'annoncer son partenariat réussi avec GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology dans le développement du nom de marque XEVUDY®, un anticorps monoclonal thérapeutique approuvé pour les adultes et les adolescents symptomatiques (âgés de 12 ans et plus) atteints d'une infection aiguë à la COVID-19. Selon les données cliniques, XEVUDY® réduit de 79 % le risque d'hospitalisation et de décès chez les adultes à haut risque présentant des symptômes.

« Toute l'équipe du Brand Institute et du Drug Safety Institute félicite GSK et Vir Biotechnology pour l'approbation de XEVUDY® par la MHRA » a déclaré James L. Dettore, président-directeur général du Brand Institute. « XEVUDY® sera certainement une option thérapeutique importante dans la lutte mondiale contre la COVID-19 ».

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni est la première agence de santé à approuver XEVUDY®. L'approbation du produit et de la marque par d'autres organismes de réglementation suivra leurs directives, politiques et procédures respectives.

À propos du Brand Institute et de notre filiale à part entière, Drug Safety Institute

Avec un portefeuille de plus de 3 500 noms de soins de santé commercialisés pour près de 1 000 clients, le Brand Institute est le leader mondial du développement de noms dans le domaine pharmaceutique et de la santé. Chaque année, la société collabore en partenariat à plus de 75 % des approbations de noms non exclusifs et de marques pharmaceutiques dans le monde. Le Drug Safety Institute est composé d'anciens responsables de la réglementation nommés par des organismes de santé gouvernementaux mondiaux, notamment la FDA, l'EMA, Santé Canada, l'American Medical Association (AMA) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ces experts en réglementation ont cosigné les lignes directrices sur l'examen des noms avec leurs organismes respectifs, et bon nombre d'entre eux ont la charge d'approuver (ou de rejeter) les demandes de marque. Intervenant désormais pour une entreprise privée, ces professionnels offrent aux clients du Brand Institute des conseils de pointe sur la sécurité liée aux noms des médicaments (c.-à-d. la prévention des erreurs médicamenteuses), l'emballage et l'étiquetage.

