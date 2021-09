La ministre indienne des Finances sera l'invité principal du plus grand festival FinTech au monde

Shri Rajeev Chandrasekhar, ministre d'État au ministère du Développement des compétences et de l'Entrepreneuriat; et Ministère de l'électronique et des technologies de l'information, Gouvernement de l'Inde ; Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du Département des marchés monétaires et des capitaux, Fonds monétaire international; le lord-maire William Russell ; Ville de Londres ; Sopnendu Mohanty, Directeur Fintech, Autorité monétaire de Singapour; Dr Oliver Prill, PDG, Tide ; Pia Roman Tayag, Directrice, Bureau de l'UNSGSA ; Matthias Kroner, cofondateur et directeur général, Tradelite Solutions GmbH ; Preeti Sinha, Secrétaire exécutive, United Nations Capital Development Fund ; sont quelques-uns des principaux orateurs du sommet.

Parmi les entreprises mondiales, des représentants de Google, Facebook, Amazon Pay, participent au Fest qui discutera de la façon dont les économies mondiales sont remodelés par l'adoption de la fintech.

Au cours des dernières années, le secteur fintech indien est devenu l'un des marchés fintech les plus actifs au monde. Un marché où les startups, les BigTechs, les opérateurs historiques et les grands conglomérats rivalisent pour obtenir une pièce. Au cours de la dernière année, le secteur a enregistré le financement de capital-risque le plus élevé de la région APAC. L'année en cours a vu plus de 16 licornes en Inde où 1 licorne sur 4 faisait partie du domaine de la fintech.

SOURCE Internet and Mobile Association of India (IAMAI)