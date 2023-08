La Mongolie devient le premier pays d'Asie-Pacifique à se conformer à toutes les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)

La Mongolie affiche ses références en tant que leader mondial dans la lutte contre le financement du terrorisme

ULAANBAATAR, Mongolie, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- La Mongolie montre la voie en matière de protection contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, démontrant ainsi l'engagement du pays à lutter contre la corruption, a annoncé le ministre de la Justice et des Affaires internes, Kh.Nyambaatar.

La Mongolie a adopté les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), ce qui fait d'elle le premier pays de la région Asie-Pacifique et le cinquième pays au monde à le faire.

« Il s'agit d'une réalisation capitale pour notre gouvernement et la Mongolie. Cela démontre notre engagement à promouvoir la sécurité régionale et fait de nous un leader mondial dans ce domaine », a déclaré le ministre Nyambaatar.

Le GAFI est le principal organisme mondial de surveillance de la criminalité financière. La Mongolie prend ses recommandations très au sérieux et nous nous félicitons de la responsabilité accrue qui découle de l'adoption des recommandations du GAFI. Le GAFI étudie la manière dont l'argent est blanchi et le terrorisme financé, promeut des normes mondiales pour réduire ces risques et évalue si les pays prennent des mesures efficaces. Au total, plus de 200 pays et juridictions se sont engagés à mettre en œuvre les normes du GAFI dans le cadre d'une réponse mondiale coordonnée visant à prévenir la criminalité organisée, la corruption et le terrorisme.

En particulier, le passage de la recommandation 8 - qui examine la possibilité pour les organisations à but non lucratif d'être utilisées de manière abusive pour le financement du terrorisme - du statut « Partiellement conforme » au statut « Largement conforme », affirme notre engagement en faveur d'un secteur à but non lucratif responsable et d'une plus grande transparence au sein de la société civile. L'approche unique de la Mongolie, qui consiste à faire participer la société civile à l'élaboration des politiques afin de se conformer aux recommandations du GAFI, témoigne d'un engagement à respecter la liberté d'expression et la liberté des organisations à but non lucratif et d'un consensus fort entre le gouvernement et la société civile.

La Mongolie a réalisé des progrès considérables en matière de transparence en 2023, désignée par le gouvernement comme « l'année de la lutte contre la corruption ». La corruption est un crime préalable au blanchiment d'argent et à d'autres abus de pouvoir, et nous sommes déterminés à éradiquer ce fléau dans notre pays. Les efforts de lutte contre la corruption ont inclus l'adoption de changements dans les lois anticorruption et d'une stratégie anticorruption, des enquêtes et la poursuite d'affaires de corruption de haut niveau, et la promotion de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes dans les marchés publics.

« Le gouvernement mongol restera assidu dans sa lutte contre la corruption dans le pays », a déclaré le ministre Nyambaatar.

La 26e réunion annuelle du groupe anti-blanchiment de l'Asie-Pacifique (Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group) s'est tenue à Vancouver, au Canada, du 9 au 14 juillet 2023. Lors de cette réunion, l'équipe de défense du rapport d'avancement de la Mongolie était dirigée par le vice-ministre de la Justice et des Affaires intérieures, B. Solongoo. Le groupe a discuté et approuvé le rapport d'avancement de la Mongolie concernant la mise en œuvre technique de la « Recommandation 8 » relative aux organisations à but non lucratif parmi les 40 recommandations du GAFI.

Le Groupe d'action financière évalue les pays et les juridictions avec l'aide de neuf organisations membres associées et d'autres partenaires mondiaux tels que le FMI et la Banque mondiale. Ses 40 recommandations définissent un cadre complet et cohérent de mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elles établissent une norme internationale pour prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.

Dans le cas de la Mongolie, l'évaluation de la conformité totale avec les 40 recommandations du GAFI est une confirmation de la part de nombreux pays que la Mongolie a créé un cadre juridique solide et qu'elle a pleinement mis en œuvre et respecté les exigences dans les lois et les règlements grâce à une réglementation améliorée.

SOURCE The Government of Mongolia