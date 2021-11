La National Hispanic Health Foundation (NHHF) homenajea a líderes y estudiantes que promueven la salud latina

WASHINGTON, 19 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Hispanic Health Foundation (NHHF), la fundación benéfica 501(c)(3) de la Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA), celebrará la 18.ª Gala Anual de California y la 18.ª Gala de Nueva York para Estudiantes Profesionales de la Salud Hispanos, en las que se entregarán becas a estudiantes latinos sobresalientes que aspiran a convertirse en profesionales de la salud. La NHMA se enorgullece de brindar asistencia a los estudiantes galardonados, futuros médicos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, auxiliares médicos y administradores de salud pública.

"Además de celebrar a nuestra nueva promoción de becarios, la NHMA premiará a líderes sobresalientes de la comunidad hispana que sirven como modelo para estos estudiantes excepcionales", señaló la Dra. Elena Ríos, presidenta y directora ejecutiva de la NHHF y la NHMA. "También agradecemos a nuestros líderes pioneros y patrocinadores que han ofrecido su apoyo para respaldar al personal sanitario de nuestras comunidades".

La gala de California se celebrará en Los Ángeles el 18 de noviembre de 7:30 a 11:00 p. m., hora del Pacífico, y la gala de Nueva York, en la ciudad de Nueva York el 2 de diciembre, de 7:30 a 11:00 p. m., hora del este.

La NHHF agradece a los siguientes líderes del sector de la salud por su obra transformadora en sus comunidades, instituciones académicas y organizaciones del sector privado en busca de oportunidades para los futuros líderes. Los galardonados con los Premios al Liderazgo en Salud Hispana son los siguientes: Alex Padilla, senador de los Estados Unidos para California; Carrie L. Byington, médica, vicepresidenta ejecutiva de la University of California Health; John W. Graneto, médico osteópata, máster, miembro del Colegio Estadounidense de Médicos, miembro de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), profesor y decano del Colegio de Medicina Osteopática y vicepresidente de Asuntos Sanitarios de la Universidad de Ciencias de la Salud de California; Antonio (Tony) Alamo, médico, director médico jefe de Operaciones de la Red de Optum Care, Estado de Nevada; Dra. Erica Friedman, directora adjunta de Educación Médica, presidenta del Departamento de Educación Médica, profesora de Medicina de la CUNY School of Medicine; Stanley M. Bergman, presidenta de la Junta Directiva y directora ejecutiva de Henry Schein Inc.; Sylvia Puente, presidenta y directora ejecutiva del Latino Policy Forum.

Con inmensa gratitud, la NHHF agradece a todos sus patrocinadores de becas en todos los sectores por su generosidad y dedicación para apoyar nuestra misión de capacitar y diversificar a la próxima generación de profesionales de la salud. Entre Los patrocinadores figuran los siguientes: National Hispanic Medical Association, Centene, United Health Foundation, University of California Health (UC Davis, UC Los Ángeles, UC Irvine, UC San Diego, UC San Francisco, US Riverside), Magellan Health, DaVita, AARP, UCLA Health, Association of American Medical Colleges, East Harlem Council for Human Services, Inc., Icahn School of Medicine at Mt. Sinai, The Robert Wood Johnson Foundation (Fondo Princeton), LabCorp, Campos Family Foundation, Midwestern University, Univision, Charles R. Drew University of Medicine & Science, Eli Lilly, Henry Schein Inc, PIH Health, The California Wellness Foundation, California Health Sciences University College of Osteopathic Medicine, OraSure Technologies, Inc., Comisión Latina sobre el SIDA, Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, American Career College, Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, Kaiser Permanente School of Medicine, Academy Health, Weill Cornell Medicine, NYC Health + Hospitals, Sylvia Preciado, MD, Abbott, Cedars-Sinai, LA Care Health Plan, Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, Venice Family Clinic, Univision, Telemundo y Latino Leaders Magazine.

Las becas de la NHHF de este año para los futuros profesionales de salud se otorgan a estudiantes destacados que demostraron excelencia académica, liderazgo y un fuerte compromiso con la prestación de atención médica a latinos y otras poblaciones menos favorecidas. Desde que se puso en marcha el programa de becas en 2004, la NHHF ha otorgado más de 300 becas, que se destinan exclusivamente a estudiantes latinos graduados en disciplinas de salud en los Estados Unidos.

La NHHF se complace en anunciar los siguientes galardonados de las becas 2021:

Estudiantes de California:

Janett Ordonez , Escuela de Medicina, University of Texas Southwestern

, Escuela de Medicina, Southwestern Gabriel Urreola , Escuela de Medicina, University of California Davis

, Escuela de Medicina, Camila Hurtado , Programa Médico Conjunto de la Escuela de Salud Pública, University of California Berkeley y Escuela de Medicina, University of California San Francisco

, Programa Médico Conjunto de la Escuela de Salud Pública, y Escuela de Medicina, Raul Salazar , Escuela de Medicina David Geffen, University of California Los Angeles

, Escuela de Medicina David Geffen, Norma Espinoza , Escuela de Medicina, University of California Riverside

, Escuela de Medicina, Aileen Arevalo , Charles Drew University of Medicine and Sciences y Escuela de Medicina David Geffen, University of California Los Angeles

, and Sciences y Escuela de Medicina David Geffen, Ely Urbina , Colegio de Ciencias de la Salud Mayborn , University of Mary Hardin-Baylor

, Colegio de Ciencias de la , Gisel Velasquez , Escuela de Salud Global y Comunitaria, Claremont Graduate University

, Escuela de Salud Global y Comunitaria, Luis Delgado , Escuela de Farmacología, University of the Incarnate Word Feik

, Escuela de Farmacología, Feik Sergio Chavez , Escuela de Medicina Keck, University of Southern California

, Escuela de Medicina Keck, Carlos Villalvazo , Escuela de Odontología, University of California Los Angeles

Estudiantes de Nueva York:

Mariela Moreno Nava , University of South Carolina - Bluffton

, - Marco Gutierrez , University of Nebraska Medical Center

, Maria Cintron Lugo , Nova Southeastern University

, Diana Aguilera , Milken Institute of Public Health - George Washington University

, Milken Institute of Public Health - Jeanette Rios , Escuela de Medicina Icahn at Mt. Sinai

, Escuela de Medicina Icahn at Yanci Algarin , Escuela de Medicina, Eastern Virginia

, Escuela de Medicina, Edith Hernandez , Escuela de Medicina/Programa de posgrado en Farmacología, University of Minnesota

, Escuela de Medicina/Programa de posgrado en Farmacología, Tomás Rodríguez , Escuela de Medicina/Escuela de Ciencias Biomédicas, University of Massachusetts

, Escuela de Medicina/Escuela de Ciencias Biomédicas, Veronica Martinez Vargas , University of Massachusetts , The City University of New York

Quienes estén interesados en asistir a nuestra 18.ª Gala Anual de Becas para Estudiantes Profesionales de la Salud Hispanos en Nueva York el 2 de diciembre de 2021, pueden visitar https://www.nhmafoundation.org/2021-ny-gala.

La NHHF es la rama 501(c)(3) de la Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA), una organización sin fines de lucro que representa a 50,000 médicos hispanos en los Estados Unidos. La misión de la NHHF es mejorar la salud de los hispanos a través de actividades de investigación y educación. www.NHMAFoundation.org

