La Navarre et Hithium signent un engagement d'investissement pour leur usine de batteries lors d'une cérémonie en présence du président Sánchez

La présidente Chivite et le fondateur et président du conseil d'Hithium, Jeff Wu, ratifient cet investissement dans un secteur stratégique, qui représentera environ 400 millions d'euros et 700 emplois

PÉKIN, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- La présidente de Navarre, María Chivite Navascués, a rencontré ce mercredi des représentants de l'entreprise chinoise de stockage d'énergie Hithium, dans le cadre du voyage de travail de la délégation navarraise en Chine qui a lieu en ce moment. Au cours de la réunion avec le fondateur et président du conseil d'Hithium, Jeff Wu, et en présence du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, un accord a été signé entre le gouvernement régional et l'entreprise chinoise pour avancer dans « le développement, la construction et l'exploitation » de la future giga-usine de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et de cellules.

Navarre and HiTHIUM sign the investment commitment for their battery plant in a ceremony together with President Sánchez

La future usine représente un investissement d'environ 400 millions d'euros et entraînera la création de 700 emplois directs.

Le texte souligne à cet égard que cette initiative apportera « une contribution substantielle à la transition énergétique verte de l'Europe, tout en renforçant la solide coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Espagne ».

Au cours de la réunion, la présidente Chivite a souligné que, « bien qu'il reste certaines étapes et certains détails à préciser », l'investissement « se concrétisera dans la Communauté, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les Navarrais ». Elle a également annoncé que l'entreprise prévoyait de commencer la production en 2027.

Chivite a également souligné que la Navarre a de l'expérience dans la concrétisation de projets étrangers et a insisté sur le sérieux de la Communauté en matière de travail, la proximité des institutions et le renforcement des écosystèmes navarrais que ces investissements impliquent.

Pour sa part, le ministre de l'Industrie et de la Transition écologique et numérique, Mikel Irujo, a souligné que l'accord conclu est le fruit d'un « travail intense de deux ans de contacts directs, de sept visites de représentants chinois en Navarre et de quatre voyages en Chine de délégations de l'exécutif régional ». En ce sens, il a souligné que la Communauté a été choisie pour ce projet en raison de son écosystème industriel, notamment « les services d'ingénierie qu'elle offre, son niveau de centres technologiques, de services industriels, de formation, d'universités et de formation professionnelle ».

Outre la délégation navarraise, Qi Tang, directeur général du bureau de développement stratégique d'Hithium, a participé à la réunion au nom de l'entreprise, déclarant que l'accord marque une « étape importante » dans l'investissement de l'entreprise chinoise en Navarre. Tang a ainsi évalué positivement les relations entre la Chine et l'Espagne, et a exprimé l'intention d'Hithium de lancer le projet « dès que possible ».

« Nous pensons que la Navarre et l'Espagne offrent une atmosphère commerciale idéale pour nous et pour d'autres entreprises chinoises qui souhaitent développer leurs activités en Europe », a-t-il expliqué, tout en se disant convaincu que le projet de la future usine de batteries en Navarre « sera couronné de succès ».

De même, Tang a souligné que l'une des raisons du choix de la Navarre a été « l'efficacité des autorités navarraises dans le processus », ainsi que le « fort soutien » dont elles ont fait preuve lors de la prise de décision.

Relations entre la Navarre et Hithium

En novembre dernier, lors de la précédente mission commerciale du gouvernement de Navarre en Chine, la présidente Chivite a également pu visiter les installations de l'entreprise à Chongqing. En mars dernier, l'entreprise chinoise a annoncé son intention de construire une gigafactory en Navarre, destinée à la fois à la fabrication de cellules et à l'assemblage de systèmes de stockage dans des batteries stationnaires, avec un investissement total d'environ 400 millions d'euros.

Dans le même ordre d'idées, une réunion a également eu lieu le 10 mars au Palais de Navarre entre la présidente Chivite, le ministre Irujo, le directeur des investissements d'Hithium, Hao Wang, et la directrice juridique de l'entreprise, Lily Lu.

Hithium

Hithium est une entreprise chinoise fondée en 2019, dont le siège se trouve à Xiamen. Elle possède des installations de production de batteries à Xiamen, Chongqing et Heze en Chine et à Dallas aux États-Unis. La nouvelle usine sera donc le deuxième site de cette société en dehors de la Chine, et le premier dans l'Union européenne.

L'entreprise énergétique chinoise est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie stationnaire (BESS) en particulier, et dispose de plusieurs centres de R+D+i et d'usines de production. Aujourd'hui, la société se positionne parmi les principaux acteurs mondiaux dans le secteur des batteries à grande échelle pour les applications industrielles, commerciales et utilitaires. Elle est la première entreprise de ce secteur en Chine et la deuxième dans le monde.

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