LA NFL SIGNE UN ACCORD À LONG TERME AVEC DAZN POUR FOURNIR UN ABONNEMENT AUX FANS DU MONDE ENTIER À PARTIR DE LA SAISON 2023

Le NFL Game Pass International permet aux supporters résidant hors des États- Unis de regarder en direct tous les matchs de la NFL, qu'il s'agisse de la saison régulière, de l'après-saison ou du Super Bowl

Le NFL Game Pass International sera disponible sous la forme d'un abonnement seul ou d'un complément dans l'application DAZN

Grâce à la technologie de DAZN, à son vaste réseau de distribution et à ses puissantes capacités de marketing, la NFL sera en mesure de conquérir de nouveaux publics grâce au Game Pass International

LONDRES, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- La National Football League (NFL) et le groupe DAZN ont conclu un partenariat sur 10 ans pour proposer un abonnement NFL Game Pass International (NFL GPI) aux fans de sport du monde entier à partir de la saison 2023.

Premier service de streaming sportif numérique au monde, DAZN est disponible sur la plupart des appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les smartphones, les tablettes et les consoles de jeu. Le NFL GPI sera disponible via l'application DAZN, soit sous forme d'abonnement seul, soit en complément d'un forfait DAZN existant, pour les clients du monde entier, à l'exception de la Chine.

En ayant accès à la plateforme de DAZN, qui s'adresse directement aux consommateurs, y compris sa puissante technologie axée sur les données, son réseau de distribution mondial et ses capacités de marketing, la NFL pourra se développer et attirer de nouveaux publics au cours des 10 prochaines années, en s'appuyant sur sa communauté internationale de supporters en pleine expansion.

« Le développement de la NFL à l'échelle mondiale est une priorité stratégique essentielle pour la ligue et ses 32 clubs. Nous sommes ravis de nous associer à DAZN pour nous aider à intensifier cet effort, a déclaré Roger Goodell, commissaire de la NFL. Notre objectif a toujours été de rendre nos matchs disponibles au plus grand nombre de fans possible, et nous sommes convaincus que la technologie innovante de DAZN en matière d'expérience de visionnage servira au mieux les millions de téléspectateurs à travers le monde, tout en engageant une nouvelle génération de fans internationaux de la NFL. »

« La NFL est la première propriété médiatique sportive, et DAZN est extrêmement enthousiaste d'avoir été choisi comme partenaire international, a ajouté Shay Segev, PDG de DAZN. DAZN est la seule entreprise qui se concentre uniquement sur la fourniture de la meilleure expérience numérique pour les fans de sport du monde entier, et je suis sûr que nous offrirons une superbe expérience aux fans de la NFL, tout en aidant la ligue à conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux groupes démographiques dans le phénomène sportif qu'est la NFL. Nous sommes impatients de faire profiter nos clients de tout le spectacle, de la passion et de l'excitation qui font la renommée de la NFL, alors que nous continuons à bâtir la destination mondiale ultime pour les fans de sport. »

