La Nippon Foundation investit 5 M$ dans The Valuable 500, soit le plus grand investissement unique réalisé pour l'inclusion des personnes handicapées

- La Nippon Foundation devient le partenaire à influence mondiale de The Valuable 500, le plus grand réseau mondial de PDG engagés à l'égard de l'inclusion des personnes en situation de handicap

- L'initiative The Valuable 500 est rejointe par 54 entreprises et compte désormais 415 membres

LONDRES, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, The Valuable 500 a annoncé que la plus grande fondation privée du Japon, la Nippon Foundation, se joint à l'initiative à titre de partenaire à influence mondiale (Global Impact Partner) et investit 5 millions de dollars dans le plus grand réseau mondial de PDG engagés à l'égard de l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises.

Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Grâce à lui, The Valuable 500 pourra lancer la deuxième phase de sa campagne mondiale visant à mobiliser la communauté des 500 PDG et marques pour opérer un changement mondial.

Cette annonce survient au moment où l'International Disability Alliance se joint au Forum économique mondial en tant que nouveau partenaire influent de The Valuable 500, rassemblant ainsi une organisation philanthropique de premier plan, le plus prestigieux réseau d'affaires mondial et la voix de la communauté mondiale des personnes en situation de handicap.

M. Yohei Sasakawa, le président de la Nippon Foundation, a déclaré : « Avec l'annonce officielle de notre partenariat avec The Valuable 500, nous vivons vraiment une journée spéciale. La Nippon Foundation est en recherche constance d'aide pour les personnes handicapées du monde entier depuis sa création en 1962. »

Aujourd'hui, 54 autres entreprises rejoignent l'initiative The Valuable 500, ce qui porte à 415 le nombre total d'organisations engagées à améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de leur entreprise.

Les nouveaux membres de l'initiative comptent notamment : AESC, Akbank, Alstom, Axel Springer, Baker Mckenzie, Bayer AG, Bristol Myers Squibb, Bupa Global, Burberry, Postes Canada, Close Brothers Group, The Coca-Cola Company, Credit Suisse, DMM.com, DTE Energy, Euromoney Institutional Investor Plc, Expo 2020 Dubai, Fast Retailing, Hempel A/S, Intertek, KBZ Bank, Kidzania, Lidl Ireland, Logitech, Maxon Group, Mazars, Mazda Motor Corporation, Michelin, Mintel Group, Micron Technology, Monex Group, Nestlé, News UK, Norsk Rikskringkasting, Old National Bank, OMRON, Onest Mexico, Partner Communications, Prada Group, Raiffeisen Bank International AG, Santen, Seiko Holdings Corporation, Serco Group, Shimizu Corporation, Siemens AG, Sompo Group, Sony Life Insurance, Springer Nature, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), Suntory Holdings Limited, United States Steel Corporation, et Vontier.

Le chiffre d'affaires combiné des membres actuels de The Valuable 500 s'élève à 5,4 billions de dollars avec 14,8 millions d'employés dans 35 pays. Lancée à Davos en janvier 2019, l'initiative demeure la seule communauté mondiale de PDG qui se consacrent à transformer le monde des affaires dans l'intérêt des personnes en situation de handicap.

https://www.thevaluable500.com



SOURCE The Valuable 500