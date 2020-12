La Noche de Pizza de Domino's® Ahora es Más Cinematográfica

Los clientes que realizan un pedido online pueden solicitar su acceso de 30 días gratis a EPIX NOW haciendo clic en el link en la página de confirmación de su pedido, en la página Domino's Tracker® o en el correo electrónico de confirmación del pedido. Después de los 30 días de acceso gratis, los clientes deberán suscribirse a EPIX NOW para poder continuar streaming.

"Estamos muy emocionados de unirnos con Domino's y ofrecerles a los clientes un mes de EPIX NOW", comentó Michael Wright, presidente de EPIX. "Por 30 días, los clientes tendrán acceso ilimitado a películas como 'Creed II' o 'Sonic the Hedgehog', así como a nuestra creciente lista de aclamadas series originales. Además, nuestro servicio es sin comerciales, para que tu noche de película no sea interrumpida por anuncios".

Nielsen reporta que el 25% de los consumidores contrataron un servicio de streaming durante el segundo trimestre de 20201, mientras que una cuarta parte del uso de TV de los consumidores fue para streaming2.

"Las personas están usando servicios de streaming más que nunca, ya que muchos hemos pasado más tiempo en casa", comentó D'Elia. "Con el invierno y el clima más frío acercándose, sabemos que las familias estarán buscando más formas de entretenerse en casa, y una noche de pizza y película es una excelente forma de hacerlo".

Para encontrar el Domino's más cercano y realizar un pedido, visita www.dominos.com. Para ver la lista completa de películas disponibles en EPIX NOW, visita www.epix.com/movies.

Nielsen's Total Audience Report (Reporte de Audiencia Total, realizado por Nielsen) : agosto 2020 (https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2020/the-nielsen-total-audience-report-august-2020/) Nielsen's Remote Workers Consumer Survey (Encuesta a Consumidores Trabajando Remotamente, realizado por Nielsen) (https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/streaming-video-aug-2020-milestone/)

Acerca de Domino's Pizza ®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, como una empresa global que cuenta con más de 17,200 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $14.3 mil millones en 2019, con más de $7.0 mil millones en los Estados Unidos y cerca de $7.3 mil millones internacionalmente. En el tercer trimestre de 2020, Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $3.7 mil millones, con más de $1.9 mil millones en Estados Unidos y casi $1.8 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representan más del 98% de las tiendas de Domino's hasta el fin del tercer trimestre de 2020. El énfasis en la innovación tecnológica contribuyó a que Domino's realizará más de la mitad de sus ventas globales minoristas en 2019 a través de los canales digitales. En Estados Unidos, Domino's generó más del 65% de ventas en 2019 a través de los canales digitales y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y más. En 2019, Domino's anunció una asociación con Nuro para avanzar su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A mediados de 2020, Domino's lanzó una nueva manera de pedir órdenes para llevar sin contacto en todo el país a través de Domino's Carside Delivery™ , la cual pueden elegir los clientes al hacer un pedido online prepagado.

Pedidos – dominos.com

Información sobre la Compañía – biz.dominos.com

Recursos de Medios - media.dominos.com

Acerca de EPIX®

EPIX®, una empresa de MGM, es una red de televisión premium que ofrece una amplia gama de documentales y series originales de calidad, los últimos estrenos de películas y franquicias de películas clásicas, todo disponible en televisión, a pedido, en línea y en varios dispositivos. EPIX® ha triplicado la cantidad de programación original en la red y se ha convertido en un destino de contenido premium original con series que incluyen Godfather of Harlem, protagonizada y producida por Forest Whitaker; Perpetual Grace, LTD, protagonizada por Sir Ben Kingsley; el thriller de espionaje Deep State; la épica serie dramática de fantasía Britannia; War of the Worlds, de Howard Overman y protagonizada por Gabriel Byrne y Elizabeth McGovern; la docuserie musical en dos partes Laurel Canyon; las docuseries Slow Burn, basada en el exitoso podcast; las docuseries NFL: The Grind, de NFL Films y presentada por Rich Eisen; Belgravia, de Julian Fellowes, Gareth Neame y el equipo creativo de Downton Abbey; la docuserie de seis partes Helter Skelter: An American Myth, producida y dirigida por Lesley Chilcott; la docuserie de seis partes Enslaved con el ícono de Hollywood y activista de derechos humanos Samuel L. Jackson; así como los próximos estrenos del drama Chapelwaite, basado en la historia Jerusalem's Lot de Stephen King y protagonizado por el ganador del Oscar Adrien Brody; las docuseries musicales By Whatever Means Necessary: The Times of Godfather of Harlem; el drama-comedia Bridge and Tunnel, escrita y dirigida por Ed Burns; la docuserie Fiasco; y la segunda temporada de Pennyworth, la historia sobre el origen del mayordomo de Batman, Alfred. Lanzado en octubre de 2009, EPIX® está disponible en todo el país a través de cable, telecomunicaciones, satélite y plataformas de distribución digital emergentes, así como a través de su aplicación EPIX NOW, ofreciendo más películas que cualquier otra red con miles de títulos disponibles para streaming.

Para más información sobre EPIX®, visita www.EPIX.com. Sigue EPIX® en Twitter @EpixHd (http://www.twitter.com/EpixHD), Facebook (http://www.facebook.com/EPIX), YouTube (http://youtube.com/EPIX), Instagram (http://instagram.com/EPIX) y Snapchat @EPIXTV.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1359105/Dominos_EPIX.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/330435/dominos_pizza_new_logo.jpg

FUENTE Domino's Pizza, Inc.

Related Links

https://www.dominos.com



SOURCE Domino's Pizza, Inc.