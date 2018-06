La nouvelle application ClinicAll offre les célèbres services ClinicAll sur tous les appareils mobiles

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/710353/ClinicAll.jpg )



La nouvelle application ClinicAll contribue à rendre les patients et les hôpitaux indépendants des terminaux de chevet fixes. Désormais, les services cliniques sont accessibles directement depuis n'importe quel appareil mobile.

L'un des principaux avantages de l'application ClinicAll est l'intégration. Plusieurs fournisseurs de logiciels ont déjà développé des fonctions adaptées aux cliniques - il n'était toutefois jusqu'à présent pas possible pour les utilisateurs d'installer une autre application distincte sur leur appareil pour chaque nouvelle fonction. C'est là que l'application ClinicAll entre en jeu, car elle intègre toutes ces fonctions - à l'aide d'interfaces appropriées - dans une seule application.

Vous êtes patient dans un hôpital ? Ouvrez l'application ClinicAll sur votre appareil et connectez-vous - vous serez alors prêt à utiliser la télévision, Internet, ou bien récupérer toutes les informations relatives à l'hôpital comme les données concernant votre traitement ou encore votre prochain repas. Vous pourrez également contrôler l'éclairage de la pièce et l'inclinaison de votre lit. Les médecins et le personnel vous informeront par des messages de notification sur toutes les activités, dates ou visites à venir. L'appel infirmière est également accessible. Toute communication est aussi simple et facile que possible.

L'application ClinicAll fonctionne sur les appareils iOS et Android. Un serveur central fournit un contrôle d'accès complet pour tous les utilisateurs. Il n'y a plus besoin de terminaux informatiques stationnaires au chevet de chaque patient, ce qui réduit radicalement les coûts et les efforts d'installation.

Téléchargez l'application gratuitement dès maintenant depuis votre App Store - pour iOS ou Android. Nous offrons actuellement un code promotionnel avec l'application, afin que tout le monde puisse se faire une idée de la portée possible de ses fonctions.

Informations :

Vidéo d'introduction relative à l'application ClinicAll :

https://www.youtube.com/watch?v=HQcSsjlOaWo

Site Web ClinicAll :

http://www.clinicall.de





Contact :

ClinicAll Allemagne GmbH

Lea Kelic

Tél. : +49-2131-52813-30

lk@clinicall.de



