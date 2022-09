La nouvelle catégorie de médicaments Biotts constitue une percée dans la lutte contre le cancer et le diabète

Un vecteur médicamenteux, développé par des chercheurs de Biotts, peut transporter plus efficacement des médicaments d'usage courant, ce qui se traduit par une meilleure efficacité, des doses de médicaments plus faibles et des effets secondaires considérablement réduits

WROCLAW, Pologne, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- « Après des années de travail, Biotts a créé un système universel capable de fournir des molécules beaucoup plus grandes que n'importe quelle solution actuellement disponible. Le vecteur développé par la société est composé de plusieurs promoteurs d'absorption bien connus qui sont combinés avec des médicaments d'une manière unique, ce qui permet d'atteindre une synergie supplémentaire. Grâce à ce système, le taux et la profondeur d'absorption des médicaments dans les tissus peuvent être contrôlés de sorte qu'ils n'atteignent que les zones malades ou la circulation systémique. », déclare Paweł Biernat, Ph.D., PDG de Biotts, une société de biotechnologie de Wrocław.

Biotts from left - Konrad Krajewski, Jan Meler and Paweł BiernatBiotts from left - Konrad Krajewski, Jan Meler and Paweł Biernat

Un autre objectif important du processus de développement était de s'assurer que la peau reste intacte et non lésée. Le vecteur « ramollit » temporairement le ciment intercellulaire et la substance active pénètre dans le corps sans douleur ni irritation. Le processus transdermique d'administration des médicaments comporte de nombreux défis, dont le plus crucial est lié à la taille de la molécule et à sa nature physicochimique. Les recherches menées à Biotts prouvent que les molécules de plus grande taille et de nature diversifiée, y compris les molécules hydrophiles, les protéines et plusieurs autres substances – comme les peptides utilisés dans le traitement du diabète de type II – peuvent être livrées simultanément et efficacement au corps.

Le système développé par Biotts a une structure complexe qui permet aux molécules thérapeutiques d'atteindre des zones profondes du corps. Il n'endommage pas la peau, est biodégradable et inoffensif. Le médicament ou la substance active dans le vecteur reste actif et ne perd pas ses propriétés.

« La peau est la barrière la plus étendue et la plus solide du corps humain. Elle possède des mécanismes de protection contre les substances exogènes. Il est donc impossible d'administrer des médicaments sans un vecteur qui protège simultanément la substance active et aide à pénétrer dans l'organisme. », explique Paweł Biernat.

Biotts vient de terminer la prochaine phase de tests précliniques sur l'un de ses candidats-médicaments. Ce candidat a été développé en combinant le vecteur avec une substance qui combat le diabète. La première phase de son essai clinique sur l'être humain est prévue pour 2023.

Biotts, une société de biotechnologie de Wroclaw, en Pologne, a été fondée en 2018. Son équipe a développé un système thérapeutique transdermique inégalable et universel, dont les propriétés uniques augmentent la biodisponibilité des substances actives en leur permettant de pénétrer la peau. Cette solution transdermique permet d'administrer une ou plusieurs substances actives, ce qui permet de concevoir des médicaments multicomposants. La société est l'auteur et le propriétaire exclusif des droits d'auteur de quatre demandes de brevet, dont deux sont entrées dans la procédure mondiale de protection PCT. Pour en savoir plus, rendez-vous sur biotts.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888119/Biotts_team.jpg

SOURCE Biotts SA