La nouvelle ère de l'éclairage automobile sur route et hors route : le fabricant britannique Lazer Lamps lance la gamme Elite+

Ce mélange unique de lumière blanche et jaune améliore la visibilité nocturne grâce à une température de couleur plus douce, ce qui réduit l'éblouissement et la fatigue oculaire. Les LED jaunes peuvent également fonctionner indépendamment, en éclairant vers le bas et sur les côtés, ce qui est idéal dans des conditions défavorables telles que la neige, le brouillard ou la poussière. La gamme Elite+ propose quatre modes d'éclairage distincts, interchangeables grâce à un interrupteur momentané.

Disponibles à la fois dans la gamme Triple-R (connue sous le nom de série LR aux États-Unis) et dans la gamme Linear, les feux Elite+ répondent à des besoins divers. La gamme Linear, avec son design polyvalent à profil bas, comprend le Linear-6 Elite+ et le Linear-18 Elite+. Le 6-Elite+ est idéal pour l'intégration dans la calandre des voitures particulières, les buggys, les ATV, les UTV et les motoneiges, tandis que le 18-Elite+ est une option extrêmement populaire pour les voitures particulières, les 4x4 et les véhicules utilitaires légers. Avec une distance et une répartition gauche/droite incroyables, la Linear-18 Elite+ s'impose comme la barre lumineuse à LED surbaissée par excellence.

Pour ceux qui recherchent un éclairage puissant et ciblé, les options Triple-R / LR sont inégalées. Qu'il s'agisse de la présence imposante de la 24 Elite+ ou de la plus compacte 1250 Elite+, ces feux offrent une visibilité nocturne impressionnante. Ils sont également dotés de rétroéclairages blanc/ambre intégrés, ce qui les distingue encore davantage sur le plan esthétique.

Chaque lumière Elite+ est équipée d'un dissipateur thermique optimisé par CAE pour une gestion thermique supérieure, améliorant les performances lumineuses tout en prolongeant la durée de vie des LED. La gamme bénéficie d'un prétraitement anodisé et de revêtements de qualité automobile pour une résistance optimale à la corrosion. En outre, des systèmes électroniques avancés de gestion thermique garantissent une luminosité et une longévité optimales. Avec des lentilles en polycarbonate « incassables » et un indice d'étanchéité IP68, les lampes sont conçues pour résister aux environnements les plus difficiles.

Ben Russell-Smith, fondateur et directeur général de Lazer, a déclaré : « La gamme Elite+ est notre réponse à la demande d'un éclairage plus intelligent et multifonctionnel qui améliore la sécurité et le confort du conducteur. Chaque lampe est le fruit d'une conception, d'une ingénierie et d'une fabrication internes au Royaume-Uni, ce qui garantit une qualité de fabrication inégalée et des performances d'éclairage incroyables. »

