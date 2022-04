La nouvelle FF39-40 de B.R.M Chronographes est la première montre automatique protégée contre les chocs verticaux et horizontaux

Le mouvement est logé dans un cercle d'emboîtage autoportant en Fortal® HR éloxé : un alliage léger et très résistant issu de l'industrie aérospatiale qui permet aux silent-blocs de maintenir parfaitement le calibre sur le plan vertical. Des micro-vis en acier inoxydable, usinées par enlèvement de matière, serrent une barre en carbone afin de limiter le déplacement latéral de la cage. Deux courroies assurent la stabilité horizontale du mouvement automatique, tandis que le barillet, doté d'un déroulement à mouvement constant, optimise la force du ressort pour garantir une réserve de marche de 38 heures.

Le style sportif caractéristique des garde-temps B.R.M Chronographes est souligné par le rochet et sa vue plongeante sur le calibre. Le balancier en Fortal® HR, taillé dans la barre puis éloxé, garantit une chronométrie parfaite dans les six positions. Fonctionnelle et ingénieuse, la FF39-40 est un véritable coup de maître qui associe des matériaux et une technologie de pointe à une tradition horlogère séculaire.

Malgré sa complexité technique, le garde-temps arbore une carrure minimaliste en forme de trapèze isocèle aux angles arrondis. Il se pare ainsi d'un look futuriste, renforcé, notamment, par sa finition brossée et sa lunette revêtue d'un traitement PVD noir. L'œil averti saura repérer les cornes vissées, spécialités de la maison B.R.M Chronographes, et profilées en cylindres pour ce modèle.

À propos de B.R.M Chronographes

Fondée en 2003, la manufacture horlogère française B.R.M Chronographes naît de la passion sans limite de Bernard Richards pour la mécanique de précision. Totalement indépendante, la maison B.R.M Chronographes, dont les ateliers sont situés à proximité de Paris, se consacre à la production de pièces uniques : toutes squelettées à la main et entièrement personnalisables grâce au configurateur en ligne de la manufacture.

En 2021, la maison B.R.M Chronographes reçoit le label d'État « Entreprise du Patrimoine Vivant » décerné par l'Institut National des Métiers d'Art et le Ministère de l'Économie et des Finances en reconnaissance de l'excellence de son savoir-faire artisanal et de son investissement technologique et environnemental au quotidien.

Contact presse:

Ivelina Kolev

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1795279/BRM_Chronographes.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795275/BRM_automatic_watch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1795277/BRM_Chronographes_Logo.jpg

SOURCE B.R.M. - Bernard Richards Manufacture