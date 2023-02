La nouvelle filiale énergétique du géant chinois a fait ses débuts au salon Genera en Espagne

MADRID, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Le salon international de l'énergie et de l'environnement Genera 2023 (le « salon ») débute avec une grande cérémonie d'ouverture officielle à l'IFEMA dans la capitale espagnole, avec la participation conjointe de revendeurs, de distributeurs, de fabricants et de professionnels des nouvelles énergies du monde entier pour réaliser des opérations de coopération et de négociation commerciales internationales influentes.

Le 21 février, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (ci-après dénommé « Jinergy »), un fabricant de systèmes photovoltaïques basé en Chine, a fait ses débuts au Genera avec un TOPCon de type N et une gamme complète de modules Jinergy Design Series (JDS) entièrement noirs. Jinergy est détenue par Jinneng Holding Group, l'une des trois plus grandes entreprises internationales d'extraction de charbon qui figurait à la 163e place du classement Fortune Global 500 en 2022.

C'est la première fois que Jinergy présente ses modules TOPCon de type N au monde. En adoptant une plaquette de silicium de type N basée sur la technologie de cellules TOPCon, ce module réduit l'atténuation de puissance et le coefficient de température, affiche de grandes performances dans des conditions de faible luminosité et génère de plus grands avantages de production d'énergie pour les utilisateurs finaux. En outre, grâce à son cadre renforcé, il est en mesure d'assurer une meilleure fiabilité mécanique et une plus grande plage de charge.

Les modules entièrement noirs, qui sont largement appréciés par le public local, sont également exposés. Ils sont plus en adéquation avec les exigences esthétiques des clients européens, et offrent des services de personnalisation pour répondre aux demandes de scénarios d'application diversifiés. Leur vaste champ d'application comprend la production d'énergie distribuée sur toit, toit de villa, enceinte paysagère, abri de stationnement urbain et autres projets paysagers.

En tant que premier fabricant chinois à parvenir à un niveau de production de masse de la technologie à hétérojonction (HJT), Jinergy continue à se consacrer à la recherche et au développement de la technologie HJT de type N, tout en étudiant les modules TOPCon de type N, se plaçant ainsi en tête du secteur chinois des nouvelles énergies pour industrialiser ces deux technologies.

Au cours de la phase critique du développement itératif de la technologie de type N, Jinergy se concentrera sur le développement de la technologie HJT la plus potentielle, tout en planifiant la production de modules TOPCon, en tant qu'itération de produit PERC, supplément de la technologie HJT, ainsi que des options de capacité installée plus diversifiées et différenciées pour les clients, et cherchera en fin de compte à obtenir les solutions de produit optimales pour la capacité installée actuelle des clients, et à essayer de Transformer l'Énergie pour Demain.

