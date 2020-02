La nouvelle mise à niveau de MolecuLight i:X® permet une mesure numérique des plaies plus rapide et plus précise

La mesure précise des plaies de la plateforme i:X se combine à l'imagerie de fluorescence pour offrir une détection plus précise et une documentation continue des plaies

TORONTO, 20 février 2020 /CNW/ - MolecuLight Inc., leader mondial en imagerie de fluorescence portable pour la détection des bactéries dans les plaies, a lancé une mise à niveau significative de sa fonctionnalité de mesure numérique des plaies i:X, qui permet aux cliniciens d'obtenir de manière plus précise et plus rapide une mesure numérique de la zone de la plaie. Plus particulièrement, les cliniciens peuvent désormais détecter de manière fiable des contours de plaies plus complexes en utilisant la fonctionnalité Auto Mode d'i:X, et peuvent également saisir une mesure de la profondeur.

« Notre société et d'autres avons prouvé que la longueur standard déterminée par les mesures de la largeur de la zone de plaie surestimait les mesures de la zone de plaie de plus de 30 %1, ce qui se révèle inacceptable dans le cadre du suivi de la plaie au fil du temps », a déclaré Danielle Dunham, directrice produit pour la plateforme MolecuLight i:X. « Grâce à la mise à niveau de la fonctionnalité de mesure des plaies de MolecuLight, le dispositif combine mesure précise de la plaie et imagerie de fluorescence avancé, pour offrir une détection plus précise des plaies contenant des bactéries. Ceci offre aux cliniciens davantage d'informations sur le lieu d'intervention, pour une évaluation plus globale des plaies. »

Les cliniciens s'appuient sur des mesures de plaies fiables afin de déterminer si les plaies évoluent, et d'évaluer l'efficacité du programme de soins. La norme de soins actuelles impliquant une mesure manuelle de la longueur et de la largeur des plaies avec une règle entraîne des mesures inexactes et extrêmement subjectives. La mise à niveau permet aux cliniciens de détecter de manière rapide et précise les contours de la plaie en utilisant l'Auto Mode de MolecuLight i:X, et de mesurer les plaies avec une précision supérieure à 95 %, ainsi qu'avec une plus grande cohérence avec les mesures obtenues par différents cliniciens1 par rapport aux mesures manuelles.

En utilisant MolecuLight i:X, les cliniciens saisissent tout simplement une image de la plaie en positionnant des MolecuLight WoundStickers à côté de la plaie. La fonctionnalité Auto Mode se base sur des algorithmes sophistiqués afin de détecter et tracer précisément le contour de la plaie, puis calcule la surface, la longueur et la largeur de la plaie. De nouvelles données relatives à la profondeur de la plaie sont également incluses afin que les cliniciens puissent documenter plus rapidement leurs mesures de la plaie, et consacrer davantage de temps au traitement du patient et de sa plaie. Une vidéo expliquant le nouveau flux de travail de mesure numérique des plaies i:X est disponible à l'adresse : https://tinyurl.com/wo79e5j .

Référence : 1Raizman, R, J Wound Care. 2 déc. 2019 ; 28(12) : 824-834

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ( www.moleculight.com ) est une société d'imagerie médicale privée, qui développe et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie de fluorescence pour de multiples marchés cliniques. Le premier dispositif commercialement disponible de MolecuLight, le MolecuLight i:X®, ainsi que ses accessoires, délivrent une solution d'imagerie de fluorescence portable en temps réel pour le marché mondial des soins des plaies. Le MolecuLight i:X fournit aux cliniciens des informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies contenant des bactéries, afin de les aider à réaliser un meilleur diagnostic et à prendre de meilleures décisions de traitement. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie de fluorescence sur d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits mondialement pertinents, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités à travers le monde via ses sièges et filiales basés dans plusieurs pays, notamment MolecuLight Inc. (Canada), MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L., et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est appuyée par des équipes locales de MolecuLight spécialisées dans les ventes et les applications cliniques, qui soutiennent les clients en fournissant des démonstrations cliniques, en dispensant le programme complet de formation de MolecuLight, ainsi qu'en soutenant l'adoption continue du dispositif i:X.

Pour en savoir plus, veuillez contacter : Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., portable : 416.274.8166, rsandler@moleculight.com

