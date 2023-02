La nouvelle plateforme d'analyse culturelle fournit des diagnostics de leadership, de sécurité, de durabilité et de performance à l'échelle

JMJ Transformation Cloud™ fournit des informations en temps réel et reproductibles

AUSTIN, Texas, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- JMJ, une société internationale de conseil et de technologie spécialisée dans la transformation de la sécurité, de la durabilité et de la performance, est ravie d'annoncer le lancement de sa plateforme d'analyse culturelle, JMJ Transformation Cloud . Cette plateforme technologique innovante héberge un ensemble exclusif d'outils de diagnostic et d'analyse pour aider les organisations à comprendre l'état de leur culture, à élaborer un plan de changement et à suivre les améliorations au fil du temps.

La version initiale comprend trois produits : 1) l'évaluation de la culture intégrale, 2) l'évaluation de la perception de la sécurité sans incident ni blessure et 3) l'évaluation des projets à haute performance. Des outils d'évaluation culturelle pour le développement durable et la sécurité de la flotte sont en cours de développement et seront lancés plus tard dans l'année.

« Au cours des 35 dernières années, JMJ a aidé les plus grandes organisations du monde à créer des percées dans leur culture de sécurité et de performance », a déclaré Will Burrus, directeur de la technologie. « Transformation Cloud représente la nouvelle génération de nos méthodologies éprouvées, qui élimine les approximations de la transformation de la culture et l'amène dans le domaine numérique », a-t-il ajouté.

Le moteur d'évaluation et d'enquête de Transformation Cloud génère des analyses de la culture et du leadership organisationnels qui sont quantifiées, mesurées et comparées à l'aide de l'algorithme propriétaire de la plateforme, Dev:Q. Cette analyse révèle l'impact des mentalités et des perspectives individuelles sur les performances organisationnelles et les risques. Ces informations aident les entreprises à comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et à identifier les caractéristiques que partagent les personnes et les secteurs les plus performants. JMJ aide ses clients à convertir ces données en feuilles de route qui mènent à une culture alignée, durable et performante.

« Dès le départ, JMJ et nos clients se sont engagés à créer un lieu de travail où la culture s'aligne sur les objectifs de sécurité, de durabilité et de performance », a déclaré Jeff Williams, PDG de JMJ. « Les innovations technologiques d'aujourd'hui nous ont permis de créer une toute nouvelle façon d'aider les clients à quantifier les défis et à mesurer les progrès », a-t-il ajouté. « Transformation Cloud va provoquer un changement dans la façon dont les organisations diagnostiquent le leadership et la culture à l'échelle, et comment cette compréhension est appliquée. »

JMJ vous invite à demander une démonstration à l'adresse www.transformation.cloud

