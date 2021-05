La nouvelle plateforme de création de motifs « Space Tailor » aide les imprimeries à pénétrer le marché de la décoration d'intérieur

Afin de résoudre ce genre de problèmes, la nouvelle plateforme « Space Tailor » leur vient en aide. Space Tailor est une plateforme offrant des motifs d'intérieurs prêts à l'impression aux entreprises d'impression par jet d'encre qui rencontrent des difficultés dues au fait qu'elles n'ont pas d'équipe de création. En choisissant les motifs uniques de Space Tailor, les entreprises peuvent étendre leur réseau aux marchés de l'impression par jet d'encre et de l'affichage, mais aussi au marché de la décoration intérieure, et ainsi obtenir de nouvelles possibilités.

Space Tailor propose différents motifs qui peuvent être imprimés sur des films d'intérieurs, comme le tissu pour fenêtre Veilish et le matériau pour sol Floorappeal. Plus particulièrement, Veilish est un film en tissu auto-adhésif d'intérieur sur lequel on peut imprimer des motifs avec des encres à base de solvants, de latex et d'UV. Grâce à la technologie adhésive unique similaire à celle utilisée sur les post-its, il est facile à poser et à retirer et ne requiert donc pas l'aide d'un expert. Il est actuellement vendu dans 18 pays à travers le monde, y compris les pays d'Europe, l'Australie et les États-Unis.

À l'achat de motifs Veilish ou Floorappeal, les imprimeries reçoivent un code et un coupon dans la boîte du produit. Elles pourront ensuite acheter des motifs avec ce coupon. Space Tailor offre actuellement des motifs gratuits aux imprimeries qui comptent trouver de nouvelles opportunités en développant leurs activités sur le marché de la décoration intérieure. De plus amples informations sur le processus et les différents motifs sont disponibles sur le site de la plateforme.

Space Tailor : www.spacetailor.net

Veilish : www.veilish.net

Floorappeal : www.sipos.kr/floorappeal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1512568/SPACETAILOR_EPR_image.jpg

SOURCE Space Tailor