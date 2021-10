La Nouvelle Reine du Gaming est arrivée. Présentation des cartes mères gaming AORUS Z690 de GIGABYTE

TAIPEI, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Avec l'introduction du chipset Intel® Z690 aux côtés des nouveaux processeurs Core™ de 12e génération, GIGABYTE a également lancé une série de ses propres cartes mères qui couvrent un large éventail de versions et d'options possibles. Pour les passionnés qui ne recherchent que des performances maximales, les dernières cartes mères de la série AORUS Z690 règnent en maître avec l'alimentation la plus robuste, une conception thermique dominante et une technologie complète d'overclocking de la mémoire DDR5, ce qui en fait la meilleure plateforme sur laquelle s'appuyer pour le jeu à haut niveau, l'overclocking et plus encore.