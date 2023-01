La nouvelle société de courtage Vittaverse bouleverse le secteur en proposant le copy trading, des défis de trading gratuits et des bonus d'inscription lucratifs sur sa plateforme multi-actifs

www.vittaverse.com

KINGSTOWN, ST. VINCENT ET LES GRENADINES, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Vittaverse, une puissante plateforme de trading multi-actifs dotée d'une large gamme d'outils de trading, annonce son lancement officiel.

La plateforme Vittaverse s'adresse à toute personne intéressée par le trading, quel que soit son niveau d'expertise, sa compréhension des différents types de trading ou sa localisation. C'est une bouffée d'air frais pour les traders novices et chevronnés et la plateforme fournit aux utilisateurs tous les outils nécessaires pour réussir.

Leur plateforme multi-actifs propose des paires de trading de forex, d'actions, de crypto-monnaies, de matières premières, de FNB et d'indices - ce qui permet aux traders de sélectionner les produits qu'ils souhaitent, le tout sur une seule plateforme. En outre, Vittaverse offre leur technologie de pointe de copy trading qui permet à quiconque de devenir un fournisseur de stratégie, et de diffuser sa stratégie de trading moyennant une commission ou des frais. Les autres traders peuvent rechercher et copier les stratégies disponibles, et profiter d'un investissement sans engagement.

Vittaverse ne s'arrête pas là, puisqu'ils fournissent des comptes financés gratuits aux traders ambitieux et talentueux du monde entier afin qu'ils puissent commencer à relever les défis du trading. Leurs nouveaux utilisateurs sont agréablement surpris par la façon dont Vittaverse offre aux traders l'opportunité de trader avec un solde beaucoup plus important que celui qu'ils détiennent actuellement - offrant des rendements exponentiellement plus élevés sans le risque habituel de l'effet de levier.

Vittaverse vient d'être lancé et offre des bonus inédits aux dépôts des nouveaux utilisateurs sur leur plateforme. Ils pensent que 2023 sera l'année où Vittaverse révolutionnera l'industrie du trading tout en fournissant l'habituelle assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, les dépôts et retraits sans commission, l'accès au marché et les moteurs de trading que tous les traders attendent.

Leur bonus jumelé de 50 000 $* ne s'applique qu'aux 5 000 premiers nouveaux utilisateurs. Alors, créez un compte sur leur site Web et déposez des fonds rapidement, pendant qu'ils commencent leur voyage aux côtés de certains des meilleurs traders du monde.

L'inscription à Vittaverse est rapide, gratuite et ne nécessite aucune information personnelle (pas de KYC) pour commencer à trader.

Les responsables de Vittaverse ont fait part de leur enthousiasme à l'occasion du lancement de la plateforme.

« En tant que traders passionnés, nous savions ce qui manquait à l'industrie. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de révolutionner la communauté des traders en leur donnant accès à un effet de levier inégalé et à une assistance clientèle 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, tout en supprimant la barrière à l'entrée grâce à nos défis de trading gratuits. »

* Conditions d'application. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1982733/Vittaverse_New_Trading_Brokerage__Vittaverse__Disrupts_the_Indus.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1982732/Vittaverse_New_Trading_Brokerage__Vittaverse__Disrupts_the_Indus.jpg

SOURCE Vittaverse