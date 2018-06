La nouvelle sonde filtrée Pro3000F™ Fluke Networks permet un suivi clair et précis du câblage de communication

« La Pro3000 est depuis longtemps notre outil de signalisation le plus prisé, combinant un prix abordable, des fonctionnalités comme une portée de 16 km, un haut-parleur qui permet la signalisation à travers une cloison, le tout avec la qualité et la fiabilité que les gens attendent de Fluke Networks. Nous sommes fiers que plus de 400 clients aient donné au produit une note de 4,4 sur 5 sur Amazon », a déclaré Harley Lang III, RCDD, directeur du marketing pour Fluke Networks. « Nous prenons au sérieux les opinions de nos clients. C'est pourquoi nous avons ajouté une version filtrée à notre gamme de sondes et générateurs de tonalités ; c'est l'amélioration qui a été le plus demandée. Les capacités de filtrage de la Pro3000F changent la donne en termes de performance ».

Le suivi et la signalisation du câblage font partie intégrante du flux de travail d'un technicien, aussi bien sur les nouvelles installations que pour la maintenance de réseaux plus anciens. Les techniciens peuvent utiliser des générateurs de tonalités et des sondes pour vérifier la continuité, détecter des liaisons défectueuses et gérer l'organisation du câblage.

Dans certains environnements, tels que la rénovation de bâtiments, les sources d'interférence du signal, notamment les sources d'alimentation d'outils électriques, l'éclairage et les ventilateurs, peuvent saturer les tonalités envoyées par un générateur de tonalités standard. Ce bruit a généralement une fréquence de 60 Hz ou ses harmoniques, 50 Hz dans les zones hors Amérique du Nord, ce qui peut affecter le flux de travail des techniciens ou les empêcher de faire le suivi du câblage avec précision.

« La signalisation de câbles en présence de bruit indésirable peut prendre du temps ; cela nécessite de la pratique et de la patience », a déclaré John Seger, spécialiste technique et ingénieurs applications, Leviton Network Solutions, principal fournisseur de produits et de systèmes d'infrastructure réseau haute performance. « Les sondes capables d'éliminer l'interférence secteur rendent le travail sur site plus facile et plus efficace pour les techniciens de terrain ».

La sonde filtrée Pro3000F est vendue séparément ou avec le générateur de tonalités Pro3000, qui est équipé de la technologie SmartTone™ et émet cinq tonalités distinctes pour une identification exacte des paires. Elle est également compatible avec les générateurs analogiques existants, ainsi qu'avec ceux intégrés aux produits Fluke Networks y compris les séries MicroScanner2™, CableIQ™ et DSX CableAnalyzer™.

Disponibilité : La sonde filtrée Pro3000F de Fluke Networks est disponible dans le monde entier dans ses versions 60 et 50 Hz. La Pro3000F est disponible chez les revendeurs agréés, y compris chez Amazon.com et chez les détaillants d'outils électriques et de fournitures de qualité du monde entier.

À propos de Fluke Networks

Fluke Networks est le numéro un mondial dans les domaines de la certification, du dépannage et des outils d'installation pour les professionnels de l'installation et de la maintenance d'infrastructures de câblage réseau stratégiques. De l'installation de centres de données les plus avancés à la restauration de services dans des conditions difficiles, nous allions fiabilité exceptionnelle et performances inégalées pour des tâches réalisées de manière efficace. Les produits phares de la société incluent l'innovant LinkWare™ Live, première solution au monde de certification de câble connectée sur le cloud, avec plus de dix millions de résultats téléchargés à ce jour. Pour plus d'informations, appelez le 1-800-283-5853 (États-Unis/Canada) ou le 1-425-446-5500 (international) ou rendez-vous à l'adresse suivante www.flukenetworks.com.

Pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour, suivez Fluke Networks sur les médias sociaux.

Twitter : https://twitter.com/flukenetdci

Facebook : http://www.facebook.com/flukenetworks

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/fluke-networks

Video - https://www.youtube.com/watch?v=TICTwP9XGGU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/700163/Fluke_Networks_Pro3000F_Filtered_Probe_stops_the_buzz.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/328410/fluke_networks_logo.jpg

SOURCE Fluke Networks

Related Links

http://www.flukenetworks.com