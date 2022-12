La nouvelle technologie iOutdoor d'Aquark suscite un vif intérêt au salon Piscine Global Europe 2022

FOSHAN, Chine, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le salon Piscine Global Europe a toujours été une vitrine des technologies de pointe du secteur de la piscine. En tant que fabricant de pompes à chaleur de piscine inverter à l'origine du concept iOutdoor Living, Aquark a suscité de nombreuses discussions sur place avec ses innovations iOutdoor, les premières du secteur.

Séduit par la conception en turbine au premier regard

Aquark at Piscine Global Europe

« J'ai été totalement séduit au premier regard. J'avais entendu parler du Mr. Perfect, mais quand je l'ai vu, son fonctionnement silencieux et sa structure en turbine innovante m'ont tout de même stupéfié. » Un client qui cherchait depuis longtemps un nouveau fournisseur de pompes à chaleur, a finalement choisi Mr. Perfect.

« Son design est superbe, les clients ne manqueront pas de l'apprécier. » Le PDG de Superior Wellness, partenaire de marque d'Aquark au Royaume-Uni, a fièrement présenté la pompe à chaleur d'Aquark à son revendeur sur place.

De nombreux visiteurs de passage ont été séduits au premier regard par le design moderne et la structure spéciale en turbine du Mr. Perfect .

Difficile d'imaginer qu'il s'agit d'un chlorateur au sel

« C'est la première fois que je vois un électrolyseur au sel avec un écran tactile complet, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être conçu de la sorte. »

« Appliquer la technologie d'inverter à l'électrolyseur au sel est une excellente idée ! Je pense que l'InverSalt Turbo sera une nouvelle technologie de pointe pour les piscines qui améliorera le plaisir des utilisateurs. »

Les visiteurs s'intéressent à la date de lancement du Dr. Pure car ils sont convaincus que son aspect unique et sa technologie de pointe à inverter feront sensation sur le marché.

L'innovation 2-en-1 est en phase avec les tendances

« C'est une innovation originale, j'aime la conception 2-en-1, elle permet de réduire les coûts et la maintenance, d'économiser davantage d'énergie, elle gagnera certainement l'attrait du marché. »

« Nous espérons également intégrer l'électrolyseur au sel et proposer un contrôle intégré pour tous les équipements de piscine. »

Mr. One a reçu de nombreux compliments pour son apparence moderne, son système de contrôle intégré et sa double performance d'économie d'énergie 16 fois supérieure.

Une tondeuse à gazon robotisée créative pour un jardinage plus original

« On dirait une voiture, j'ai hâte de recevoir un modèle et de découvrir la planification en 3D de sa trajectoire en "S". »

Aquark a été ravi de susciter un tel intérêt de la part des clients et de recevoir de nombreux commentaires professionnels sur ses nouveaux produits. Face à la crise énergétique actuelle et à l'évolution continue de l'expérience des terminaux, Aquark continuera à promouvoir une vie extérieure intelligente avec un sens aigu de la demande des utilisateurs et une forte capacité d'innovation.

