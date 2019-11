La NSSF promueve la seguridad en el uso de armas de fuego en Texas con un subsidio de un millón de dólares por parte de la Oficina del Gobernador

Texas eligió a la NSSF como beneficiaria de la subvención por el sólido historial de su programa Project ChildSafe que, durante veinte años, ha brindado información genuina sobre seguridad en el uso de armas de fuego a las comunidades de los 50 estados y territorios de los Estados Unidos. Project ChildSafe es un programa de seguridad en el uso de armas de fuego creado por propietarios de armas para propietarios de armas. El programa ha distribuido más de 38 millones de kits gratuitos de seguridad, que incluyen seguros, a través de alianzas con más de 15,000 departamentos dedicados a vigilar el cumplimiento de la ley.

"Estamos muy agradecidos con el estado de Texas por esta subvención de un millón de dólares y por su confianza y deferencia hacia la NSSF y el programa Project ChildSafe para promover la tenencia responsable de armas de fuego", dijo Joe Bartozzi, presidente de la NSSF. "Estaremos recordando a los propietarios de armas la existencia de una opción segura para guardarlas que es acorde a su estilo de vida, ya sea un seguro, una caja de seguridad o una caja fuerte entera para armas, un opción que las mantendrá lejos de las manos equivocadas".

La NSSF ha recibido numerosas subvenciones para respaldar la expansión de su premiado programa Project ChildSafe, entre ellas la más reciente aportación de a $2.4 millones de un fondo federal a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos-Oficina de Asistencia a la Justicia.

La NSSF pondrá sus kits de seguridad Project ChildSafe con un seguro estilo cable para armas de fuego y un folleto con información sobre seguridad a disposición de las comunidades a través de las agencias dedicadas a vigilar el cumplimiento de la ley. Los kits de seguridad pueden solicitarse a dichas agencias a través del sitio web del programa. Además de los seguros para armas de fuego, los socios recibirán un poster que recuerda a los propietarios de armas la disponibilidad de numerosos materiales de seguridad en ProjectChildSafe.org, como videos sobre el tema con la mascota McGruff the Crime Dog para niños pequeños, un video sobre la forma en que los padres pueden hablar de seguridad en el uso de armas de fuego con sus hijos, un folleto sobre armas y prevención del suicidio, un compromiso con la seguridad de los niños y una infografía que ilustra diversos dispositivos para guardar las armas de manera segura según su estilo de vida y presupuesto cuando no las vaya a usar. La campaña "Own It? Respect It. Secure It." de la NSSF forma parte de todas las iniciativas de Project ChildSafe.

"Ansiamos colaborar con las comunidades de Texas y enfatizar que guardar las armas de fuego en un lugar seguro cuando no vayan a usarse es la mejor forma de ayudar a prevenir accidentes, malos usos y hurtos", dijo Bartozzi.

Guardar las armas de fuego en un lugar seguro sí funciona. Según los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), los accidentes mortales con armas de fuego disminuyeron 50% de 1997 a 2017 y las muertes incidentales por arma de fuego representan menos de 1% de los accidentes mortales por cualquier causa.

