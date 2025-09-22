La Nueva Área de Jiangbei en Nanjing lanza una convocatoria global para reclutar talentos

NANJING, China, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 20 de septiembre, premios Nobel, académicos, jóvenes científicos y profesionales emergentes de I+D de todo el mundo se reunieron a orillas del río Yangtsé en Nanjing para explorar maneras de integrar la innovación científica e industrial. En la sesión de Nanjing del Foro Mundial de Jóvenes Científicos, la Nueva Área de Jiangbei presentó oficialmente sus "20 Medidas para el Desarrollo Juvenil y la Integración de Talentos en la Nueva Área" (en adelante, "las medidas"), lanzando un llamamiento global para atraer talentos.

image

Las medidas establecen un sistema de apoyo integral para la atracción y el desarrollo de talento, con disposiciones específicas que abarcan diversos grupos de talento y sus necesidades de desarrollo: los científicos líderes que lideran la construcción de importantes instalaciones científicas tienen derecho a un apoyo combinado de hasta 100 millones de RMB; los expertos de primer nivel pueden obtener hasta 30 millones de RMB en financiación para impulsar la industrialización de los resultados de sus investigaciones. Las principales plataformas de innovación pueden establecer puestos distinguidos o de tiempo parcial, y cada proyecto que apoye dichas funciones puede optar a una financiación de hasta 2 millones de RMB. Las empresas que contraten talento de alto nivel pueden recibir una subvención anual de hasta 1 millón de RMB. Para los talentos de alto nivel (tanto nacionales como extranjeros) que participen en la iniciativa de "nombramiento conjunto entre universidades y entidades locales", se les proporcionará una subvención salarial de cinco años, equivalente al 30% de su salario anual.

Para canalizar los recursos con precisión hacia la innovación y el emprendimiento, las medidas introducen un programa de prueba de concepto de "uso primero, pago después", que asigna hasta 5 millones de RMB por proyecto para la validación del concepto y la maduración de iniciativas piloto. Los proyectos de vanguardia reciben apoyo mediante un programa de "subvención más capital", que ofrece a un solo proyecto insignia hasta 30 millones de RMB en financiación. Las empresas con talento que obtienen subvenciones de ciencia y tecnología a nivel provincial o superior reciben hasta 20 millones de RMB en fondos de contrapartida, mientras que las admitidas en la lista nacional de preseleccionadas para tecnologías disruptivas obtienen hasta 10 millones de RMB por proyecto. Cada año, los fondos distritales invierten en no menos de 150 proyectos, y cada proyecto recibe un promedio de no menos de 5 millones de RMB.

Además, la política implanta medidas concretas y sólidas para fortalecer la protección de los derechos de los talentos, así como su acceso a la vivienda, la atención médica y la educación. Esto crea un ecosistema de innovación y emprendimiento más atractivo, permitiendo que todos los talentos de la Nueva Área de Jiangbei se concentren plenamente en la innovación y se unan para impulsar el desarrollo.