La nueva campaña del U.S. Army inspira a dar el primer paso y descubrir lo que significa "Be All You Can Be"

"Primeros Pasos" ofrece una representación honesta del recorrido de un Soldado.

WASHINGTON, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El U.S. Army anunció una nueva campaña publicitaria que inspira a los jóvenes estadounidenses a descubrir cómo pueden llegar a ser lo mejor de sí ("Be All You Can Be"). "Primeros Pasos" representa auténticamente lo que significa ser un Soldado en el U.S. Army, ofreciendo una mirada personal, de cerca y sin filtro de los Soldados que se embarcan en algunas de las experiencias más impactantes de su recorrido en el Army. La nueva campaña es una continuación de los esfuerzos del Army para resaltar las posibilidades de servicio a través de la marca "Be All You Can Be".

"Primeros Pasos", ofrece una mirada a la vida de los nuevos reclutas cuando emprenden su viaje hacia el entrenamiento básico, capturando sus emociones auténticas y las de sus familias en el momento que inician su carrera en el Army. "Tu Primer Parche", muestra el momento triunfal en el que un Soldado recibe su primer parche, símbolo que le otorga oficialmente el título de Soldado, despertando el orgullo de su familia. ¿Cómo te sentiste la primera vez que venciste tus límites? La nueva campaña del U.S. Army sigue a jóvenes estadounidenses mientras dan sus primeros pasos para lograr sus objetivos.

"Los jóvenes de la Generación Z quieren dejar su huella en el mundo, pero no están seguros si podrán hacerlo", dijo Ignatios Mavridis, jefe interino de marketing empresarial del Army. "A través de "Primeros Pasos", que presenta historias, personas y emociones de la vida real, le mostramos a los jóvenes de hoy que no es necesario tenerlo todo resuelto desde el comienzo para hacer un impacto. Comenzar es el primer paso que se tiene que tomar para lograr tus objetivos".

En marzo, el U.S. Army presentó una marca modernizada que redefine lo que significa "Be All You Can Be", para una nueva generación. La campaña actual "Primeros Pasos", se centra en realizar la promesa de esta nueva marca para la juventud estadounidense a través de tres nuevos comerciales que representan momentos fundamentales en el recorrido y evolución de un joven Soldado:

"Tu Primer Objetivo", nos lleva al interior de un tanque de combate mientras una Soldado dispara por primera vez a un blanco, capturando la energía del momento.

Estos comerciales, al estilo documental, enseñan momentos de la vida real, creando una conexión emocional con la Generación Z al presenciar las emociones, retos y triunfos de los jóvenes que visten de uniforme. "Primeros Pasos" y "Tu Primer Parche", también se distribuirán en español para llegar a una audiencia más amplia de la Generación Z y mostrar el entorno dinámico del Army actual.

"Primeros Pasos", se presentará en activos promocionales y asociaciones con medios nacionales y locales, incluidos televisión, impresos, vallas publicitarias digitales, transmisiones de video, plataformas sociales y comunitarias, canales de audio y activaciones de asociaciones. Esto para destacar oportunidades para que la Generación Z descubra su pasión, propósito, comunidad y conexión a través del servicio militar.

Para más información sobre la nueva campaña y las posibilidades de "Be All You Can Be", visita GoArmy.com/espanol.

Acerca de la Army Enterprise Marketing Office (AEMO): AEMO es la organización nacional de marketing, investigación, análisis de marketing y análisis de inscripción del U.S. Army. AEMO desarrolla formas innovadoras y efectivas para: conectarse con el público estadounidense y así hacer que el Army sea más accesible y mejor conocido; aumentar el conocimiento tanto de los beneficios como del valor del servicio del Army, y motivar a los candidatos más calificados a elegir al Army como su primera opción de servicio.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vWnvPci7X2U

Video -

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/2189790/First_Steps_Ad_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2018153/4229327/US_Army_Logo.jpg

FUENTE U.S. Army

