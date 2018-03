La oferta de The Field se subscribe por completo en la Fineqia Investment Platform

The Field, una película independiente de acción y drama con el escenario puesto en las calles de Nueva Delhi, La India, consiguió anteriormente unos 2,3 millones de dólares estadounidenses, conectando con la plataforma Fineqia para ayudar a disponer de los fondos restantes que ayuden a poder finalizar con la película.

Con la oferta en suscripción completa, The Field - que dispone de la participación del actor canadiense de Hollywood, Brendan Fraser, y de las estrellas del cine de La India Prem Chopra y Ronit Roy - es capaz de terminar con la producción, estando su lanzamiento previsto para finales de este año.

"Estamos completamente emocionados con las noticias y con la efusión de apoyo que hemos recibido para The Field", destacó el director de The Field, Rohit Batra. "A través de Fineqia, hemos conseguido aumentar los fondos que necesitamos para mostrar The Field a una audiencia mundial - no podríamos estar más emocionados".

"Estamos muy contentos porque Rohit y The Field hayan conseguido su objetivo con nosotros", indicó el consejero delegado y fundador de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Fineqia seguirá poniendo en marcha acuerdos de alta calidad cuidadosamente seleccionados para dirigirse a nuestros inversores y promocionar la democratización financiera".

La cantidad mínima que se consiguió con la plataforma Fineqia fue de 100.000 dólares estadounidenses para un 40% de 1 unidad de valores de The Field LLC, una compañía limitada de California. Esta cantidad ya se ha cumplido para completar la cantidad completa de 100.000 dólares estadounidenses para los que Fineqia Ltd recibió una tasa de financiación.

Los inversores seleccionados pueden encontrar más información acerca de The Field y Fineqia a través de http://www.fineqia.com.

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia proporciona servicios de plataforma y asociados para apoyar las emisiones de seguridad y gestionar administración de valores y acciones de deuda. Actúa como bróker que proporciona valores de emisión de la compañía al mercado, distribución y marketing de los mismos, además de destacar de forma transparente los riesgos y subrayar con objetividad las oportunidades implicadas. Ha anunciado recientemente la incorporación de las tecnologías blockchain para lograr estos objetivos. Si desea más información visite la página web http://www.fineqia.com

Los residentes en las jurisdicciones de Canadá no pueden suscribirse para los valores y acciones de deuda en la plataforma de Fineqia hasta que Fineqia se haya convertido en registrada dentro de la jurisdicción de Canadá como comerciante bajo las normas de valores aplicables. Los inversores residentes en otras jurisdicciones de fuera de la Unión Europea deberán estar restringidos de la participación en ofertas dentro de la plataforma de Fineqia. Permitiremos la participación de los inversores residentes fuera de la Unión Europea cuando Fineqia haya recibido el requisito de las aprobaciones normativas.

ADVERTENCIA DE RIESGO

Invertir en negocios que empiezan y en fase primaria implica riesgos, incluyendo entre ellos la falta de liquidez, falta de dividendos, pérdida de inversión y dilución, y deberá realizarse solo como parte de una cartera diversificada. Fineqia Ltd se dirige en exclusiva a los inversores lo suficientemente sofisticados para conocer los riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. Solo podrá invertir por medio de Fineqia Ltd cuando esté lo suficientemente registrado de forma sofisticada. Esta página está comunicada a través de Fineqia Ltd y ha sido aprobada como promoción financiera por medio de Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd, es un representante nombrado de Kession Capital Ltd, autorizado y regulado por medio de la Financial Conduct Authority. Las inversiones no ofrecen garantías de devolución, y las inversiones solo las pueden hacer los miembros por medio de Fineqia Ltd sobre la base de la información proporcionada en los campos por las compañías destacadas. Fineqia Ltd no se responsabiliza de esta información ni de ningunas recomendaciones u opiniones realizadas por las compañías. Su capital está en riesgo.

DECLARACIONES DE FUTURO

Algunas de las declaraciones en este comunicado podrían contener información de futuro (definido por las normas de valores de Canadá aplicables) ("declaración de futuro"). Todas las declaraciones, que no sean consideradas hechos históricos, que se dirigen a actividades, eventos u otros desarrollos que Fineqia (la "compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirá o podrá ocurrir en el futuro (incluyendo, pero no limitándose, a las declaraciones relacionadas con las adquisiciones potenciales y financiación) se consideran declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro son normalmente identificables por el uso de las palabras "podría", "podrá", "deberá", "continúa", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o las formas negativas de estas palabras o de otras variaciones en estas palabras o de la terminología comparable. Las declaraciones de futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, y muchos de ellos van más allá de la capacidad de la compañía para controlar o predecir, y pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los debatidos en las declaraciones de futuro. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sean diferentes materialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas y sin limitación, el fallo al no conseguir la financiación suficiente, y otros riesgos desvelados en el registro de desvelación público archivado de la compañía con las autoridades normativas relevantes de valores. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se lleva a cabo excepto que sea necesario por las normas de valores aplicables. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro excepto hasta el lugar en el que sea necesario por las leyes de valores aplicables.

Fineqia Limited (FRN: 757772) es un representante nombrado de Kession Capital Limited (FRN: 582160), autorizado y regulado por medio de la Financial Conduct Authority en Reino Unido.

Bundeep Singh Rangar, consejero delegado, Teléfono: +44-203-500-3462, E-mail: info@fineqia.com , Página web: http://www.fineqia.com

SOURCE Fineqia International Inc.