LA ORGANIZACIÓN "HOPE ON WHEELS" DE HYUNDAI SOBREPASA LOS $200 MILLONES EN FONDOS PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER INFANTIL

"El cáncer infantil sigue siendo la principal causa de muerte relacionada con una enfermedad entre los niños de Estados Unidos, y eso estimula nuestro compromiso para crear esperanza y terminar con el cáncer infantil", dijo Kevin Reilly, vicepresidente de la junta directiva de "Hyundai Hope On Wheels" y presidente de Alexandria Hyundai. "'Hyundai Hope on Wheels' se siente verdaderamente honrada de haber alcanzado este hito y sigue firmemente comprometida con la búsqueda incesante de una cura para esta enfermedad".

Desde su lanzamiento en 1998, "Hyundai Hope On Wheels" ha entregado fondos para más de 1,000 investigaciones, a fin de mejorar los resultados y tratamientos de los niños diagnosticados con cáncer. Este año es el 24° año consecutivo de Hyundai en la lucha contra el cáncer infantil, convirtiéndolo en uno de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa de más larga data en la industria automotriz.

Nuevo Embajador nacional juvenil

Oliver Foster, un niño de 10 años de edad y de Bloomington, Illinois, fue escogido como el Embajador nacional juvenil de 2022-2024 (2022-2024 National Youth Ambassador) después de una búsqueda por todo el país. Cada dos años, HHWO selecciona nuevos embajadores para que compartan sus historias de valor y esperanza con otros niños y familias que combaten contra el cáncer. Oliver representará a la organización y viajará por todo el país para inspirar a otros con el objetivo de que se unan a la lucha contra el cáncer infantil. Conozca más sobre la inspiradora historia de Oliver en nuestra página de internet.

Para conocer más acerca de "Hyundai Hope On Wheels", visite por favor HyundaiHopeOnWheels.org.

Hyundai Hope On Wheels

"Hope On Wheels®" de Hyundai es una organización sin fines de lucro 501(c) (3) que tiene el compromiso de encontrar una cura para el cáncer infantil. Lanzada en 1998, la organización "Hope On Wheels" de Hyundai proporciona donaciones a instituciones elegibles de todo el país que llevan a cabo investigaciones que salvan vidas, así como innovadores tratamientos para esta terrible enfermedad. "Hope On Wheels" (HHOW por su sigla en inglés) es uno de los mayores financiadores sin fines de lucro de las investigaciones de cáncer infantil en el país, y el financiamiento principal para "Hope On Wheels" de Hyundai proviene de Hyundai Motor America y sus más de 820 concesionarios en Estados Unidos. Desde su incepción, "Hope On Wheels" de Hyundai ha aportado más de $200 millones dedicados a las investigaciones relacionadas con el cáncer infantil en busca de una cura.

