La pandémie de COVID-19 catalyse le besoin de soins adéquats pour les personnes vivant avec une maladie rénale

La journée mondiale du rein 2023 : Se préparer à l'inattendu, soutenir les personnes vulnérables.

BRUXELLES, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 850 millions de personnes dans le monde vivent avec une maladie rénale et sont particulièrement touchées par des catastrophes, car leur capacité à accéder à des soins appropriés, complexes et multiples par nature, peut être compromise.

Le 9 mars 2023, la Journée mondiale du rein a pour thème « La santé rénale pour tous : Se préparer à l'inattendu, soutenir les personnes vulnérables ! ». Ce message s'adresse à l'ensemble de la société, y compris aux responsables politiques, aux services de santé, aux gouvernements, à l'industrie, ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies rénales et à leurs soignants, pour qu'ils se préparent à faire face à des événements inattendus afin d'éviter toute perturbation dans l'accès au dépistage, au traitement et aux soins.

Lisez le texte complet du communiqué de presse ici : https://www.worldkidneyday.org/resource-library/wkd-press-release-2023/

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé pour fournir des services essentiels ainsi qu'un déficit en matière de politiques pour gérer un accès constant aux soins. Le nombre d'événements catastrophiques ayant augmenté ces dernières années, il est essentiel de garantir des services de santé sûrs, durables et continus pour les personnes qui ont besoin de traitements complexes et permanents, comme les personnes atteintes de maladies rénales. » ont déclaré conjointement Agnes Fogo, présidente de la Société Internationale de Néphrologie (ISN), et Latha Kumaraswami, président de la Fédération Internationale des Fondations du Rein - Alliance Mondiale du Rein (IFKF-WKA), qui conduisent ensemble la campagne de la Journée mondiale du rein.

SOURCE International Society of Nephrology Foundation