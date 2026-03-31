La Parkinson's Foundation lanza la campaña "Encuentre respuestas reales" para el Mes de la Concientización sobre el Parkinson este abril

El nuevo anuncio de servicio público presenta a personas que viven con Parkinson

NUEVA YORK Y MIAMI, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Parkinson's Foundation anunció hoy "Encuentre respuestas reales" como la campaña del Mes de la Concientización sobre el Parkinson de este año, diseñada para conectar a las personas con información confiable, basada en la ciencia a la vez que amplifica las experiencias reales de vida de más de un millón de personas que viven con la enfermedad de Parkinson (EP) en todo el país.

"Muchas de las 90,000 personas en los Estados Unidos que recibirán un diagnóstico de Parkinson este año podrían sentirse abrumadas por las muchas y a menudo complejas preguntas que surgen después," dijo el presidente y director ejecutivo de la Parkinson's Foundation, John L. Lehr. "Como fuente de confianza de información confiable, queremos ayudar a las personas a entender la EP y conectarlas con las herramientas que necesitan para vivir mejor."

Este abril, la Fundación anima a las personas a explorar múltiples maneras de obtener respuestas a la variedad de preguntas de la EP, incluyendo el uso de su nueva herramienta de chat impulsada por la IA, Pregúntele a PAM (Parknson's Assistance Messenger, o mensajero de asistencia para el Parkinson), que da respuestas de confianza obtenidas de Parkinson.org. Para apoyo personalizado, las personas pueden llamar a la Línea de Ayuda de la Fundación, llamando al 1-800-4PD-INFO (1-800-473-4636), opción 3 para español, para hablar con un especialista en información y recibir respuestas en inglés y español.

La Fundación también lanzó un nuevo anuncio de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) tanto en inglés como en español, presentando a personas reales dentro de la comunidad de la EP que han recurrido a la Fundación para obtener consejos y apoyo y cuyas experiencias con la Fundación los han llevado a convertirse en defensores de la EP. Estas inspiradoras historias están disponibles en Parkinson.org/PSA.

Para la mayoría de las personas y sus familias, un diagnóstico de Parkinson es difícil de procesar y muchos responden aislándose," dijo Robert Baittie, quien ha sido un defensor abierto de la comunidad de la EP desde su diagnóstico hace 14 años y también aparece en el PSA. "Sin embargo, fue la Parkinson's Foundation que me ayudó a encontrar el apoyo y la comunidad específicos para la EP que necesitaba cuando los necesitaba. Al compartir aprendizajes y experiencias prácticos y enfatizando la importancia de la perspectiva y la atención plena, hoy encuentro esperanza en conectar con personas recién diagnosticadas".

La Fundación también ha creado una prueba interactiva como un elemento clave de la campaña de este año en Parkinson.org/Concientizacion. La prueba examina los conocimientos acerca de la EP de los participantes, invitándolos a encontrar respuestas reales en diversas fuentes. Después de cada pregunta, los participantes verán la respuesta correcta y se les dirigirá a recursos útiles para ver más información.

Para aprender más acerca de la campaña encuentre respuestas reales, visite Parkinson.org/Concientizacion o llame al 1-800-4PD-INFO (1-800-473-4636) para obtener ayuda en inglés o español.

Acerca de la Parkinson's Foundation



La Parkinson's Foundation mejora la vida de las personas con Parkinson, desarrollando mejores cuidados y avanzando en la investigación para encontrar una cura. Basamos todo lo que hacemos en la energía, la experiencia y la pasión de nuestra comunidad global de personas con Parkinson. Desde 1957, la Parkinson' s Foundation ha invertido más de $513 millones en la investigación y la atención clínica del Parkinson. Conecte con nosotros en Parkinson.org/Espanol, Facebook , X , Instagram o llame al 1-800-4PD-INFO (1-800-473-4636), opción 3 para español.

Acerca de la enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson, que afecta a más de un millón de estadounidenses, es el trastorno neurológico de más rápido crecimiento en el mundo. Se asocia con una pérdida progresiva del control motor (por ejemplo, temblor en reposo y falta de expresión facial), así como con síntomas no motores (por ejemplo, problemas de sueño, pérdida del olfato y depresión). No existe cura para el Parkinson y cada año se diagnostican cerca de 90,000 nuevos casos en los Estados Unidos.

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FUENTE Parkinson's Foundation