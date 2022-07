La passerelle Edge Gateway d'Eurotech obtient la certification Arm SystemReady

ReliaGATE 10-14 répond aux spécifications des normes ouvertes pour une intégration simple dans les déploiements IoT et de périphérie

AMARO, Italie, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech, un fournisseur de premier plan de composants matériels et logiciels pour développer et déployer des solutions d'informatique périphérique et d'Internet des objets (IoT), a annoncé que sa passerelle périphérique Edge Gateway, ReliaGATE 10-14 a obtenu la certification Arm® SystemReady IR.

Les projets Edge ou IoT sont souvent bloqués en raison de l'échec de l'intégration du matériel et des logiciels utilisés dans le déploiement. La conformité à la norme Arm SystemReady IR résout ce problème en permettant le déploiement transparent de plusieurs systèmes d'exploitation de pointe pour les périphériques de périphérie tels que les passerelles IIoT (Industrial IoT) d'Eurotech.

« L'obtention de la certification Arm SystemReady IR pour ReliaGATE 10-14 démontre notre engagement à développer du matériel et des logiciels intégrés pour des applications exigeantes », a déclaré Marco Carrer, CTO, Eurotech.

« Les normes, les protocoles de sécurité et l'écosystème cloud-native développés par Arm contribueront à réduire les obstacles à l'adoption et au déploiement de l'IoT. Ce changement contribuera à accélérer les déploiements de l'IoT et permettra à beaucoup plus d'entreprises de commencer à libérer la valeur de l'IoT. »

« Les développeurs doivent construire, tester et déployer des appareils IoT plus rapidement et plus en sécurité que jamais, et Arm SystemReady fournit des normes permettant au matériel et aux logiciels des produits basés sur Arm de fonctionner de manière transparente dans cet écosystème diversifié », a déclaré Mohamed Awad, vice-président, IoT et Embedded chez Arm. « L'obtention de la certification SystemReady démontre l'engagement d'Eurotech à fournir des solutions qui permettront à beaucoup plus d'entreprises de libérer la puissance de l'informatique périphérique et IIoT. »

ReliaGATE 10-14 est une passerelle Edge IoT industrielle (IIoT) qui permet aux actifs industriels dans des environnements difficiles de communiquer efficacement avec le cloud, permettant ainsi des applications de l'industrie 4.0 telles que la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel pour optimiser la production. Dotée du cadre logiciel IoT Edge Framework Everyware Software Framework (ESF) d'Eurotech, la ReliaGATE 10-14 permet l'intégration transparente des données de terrain, le traitement en périphérie et la livraison vers le cloud. En plus de la conformité à la norme Arm SystemReady IR, Eurotech a récemment annoncé que la solution avait également obtenu la certification PSA niveau 1 , une norme créée à l'origine par Arm, fournissant un cadre pour les passerelles et les appareils connectés qui garantit que les meilleures pratiques de sécurité IoT ont été appliquées. Sur la base de la certification PSA Niveau 1, la ReliaGATE 10-14 et sa pile logicielle complète ont également réussi avec succès la certification IEC 62443-4-2 .

