La performance en marche ! GIGABYTE présente les nouveaux ordinateurs portables de jeu AORUS 17 et AORUS 15, et les ordinateurs portables super-minces AERO 14 OLED pour créateurs

TAIPEÏ, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE présente aujourd'hui les AORUS 17, AORUS 15 et AERO 14 OLED, une série de nouveaux ordinateurs portables optimisés pour offrir puissance et mobilité. Ces trois nouveaux venus rejoignent les modèles phares AORUS 17X, AORUS 15X et AERO 16 OLED de la gamme d'ordinateurs portables 2023 de GIGABYTE, qui ont été dévoilés au CES 2023. Dotés des derniers cœurs Intel et NVIDIA dans un design élégant et portable, l'AORUS 17 et l'AORUS 15 offrent de solides performances avec une puissance graphique totale (TGP) maximale pour les passionnés qui veulent emporter leurs jeux en déplacement ; tandis que l'AERO 14 OLED est conçu pour les esprits créatifs, combinant la portabilité avec un écran aux couleurs parfaitement précises.

Emportez vos jeux avec vous grâce à AORUS 17 et AORUS 15

L'AORUS 17 et l'AORUS 15 offrent tous deux de puissantes performances de jeu grâce aux processeurs Intel® i7 série H de 13e génération et aux GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce® RTX™ 4070 avec un accès total à la TGP maximale de 140W avec la technologie Dynamic Boost, le tout dans un profil élancé. Ces puissants portables sont dotés du système de refroidissement WINDFORCE Infinity amélioré, capable de gérer jusqu'à 160W de puissance thermique nominale (TDP) pour garantir des performances optimales, même lorsqu'ils fonctionnent au maximum de leur capacité. Quant aux performances d'affichage considérablement améliorées, les taux de rafraîchissement ultrarapides de 240 Hz à une résolution de 1440p permettent une expérience de jeu fluide et vivante. L'essence du jeu se reflète à la fois dans la puissance interne de l'appareil et dans son design externe. Le boîtier élégant est accentué par le design spatial mystérieux et la barre lumineuse RGB pour une esthétique de jeu sophistiquée.

Soyez rapide et fabuleux avec l'AERO 14 OLED

L'AERO 14 OLED est la dernière itération de l'ordinateur portable ultraplat et léger de GIGABYTE destiné aux créateurs. Le design magnifiquement compact du châssis monobloc en aluminium fraisé CNC abrite des performances impressionnantes, alimentées par le processeur Intel® Core i7-13700H et le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce® RTX™ 4050. La plateforme NVIDIA Studio renforce encore l'efficacité grâce aux applications créatives, permettant aux utilisateurs de libérer leur créativité partout et à tout moment. L'écran OLED 2,8K offre des visuels plus vrais que nature et une précision parfaite des couleurs grâce à l'étalonnage en usine X-Rite™ 2.0 et à la validation Pantone®. La dalle OLED est également certifiée TÜV Rheinland Eyesafe et SGS, ce qui garantit le confort d'utilisation de l'écran avec de faibles émissions de lumière bleue, tout en maintenant la performance des couleurs et la luminance.



Par ailleurs, les ordinateurs portables gaming AORUS 17X seront bientôt disponibles chez les revendeurs. Pour des informations plus détaillées, rendez-vous sur : https://bit.ly/AORUS_AERO_laptop

