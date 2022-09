La piattaforma di sostenibilità abillion annuncia World's 10 Best Vegan Burgers 2022, i 10 migliori hamburger vegani al mondo, scelti dai consumatori di tutto il mondo

Il "Burger 100% Vegetale" di Unconventional Burger è l'hamburger vegano n. 1 di quest'anno.

MILANO, 23 settembre 2022 /PRNewswire/ --abillion, un social app incentrato sulla sostenibilità, ha reso noti i vincitori dei World's 10 Best Vegan Burgers 2022. I premi si basano su oltre 2 milioni di recensioni dei consumatori di prodotti vegani sull'app abillion.

I 10 hamburger vegani vincenti sono stati stabiliti valutando oltre 27.000 recensioni su 2.964 prodotti di hamburger vegani effettuate da membri di abillion in 75 Paesi, pubblicate da luglio 2021 a giugno 2022. Tra i 75 Paesi, abillion ha scoperto che il consumo di hamburger vegani era più elevato tra i membri in Argentina, Brasile, Canada, Germania, Italia, Messico, Spagna, Sud Africa, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il primo tra i 10 migliori hamburger vegani al mondo è Unconventional Burger di Granarolo. Granarolo è una delle più importanti aziende alimentari italiane, fondata nel 1957 e con sede a Bologna. Nel marzo del 2020, durante la pandemia, Granarolo ha lanciato Unconventional Burger, che nel giro di pochi mesi è diventato uno dei cinque marchi di maggior successo per l'azienda.





"Questo è il mio hamburger preferito. Mi piace la sua texture, più di qualsiasi altro hamburger di sostituti della carne. Li ho preparati sul barbecue: erano molto croccanti all'esterno e morbidi all'interno", ha dichiarato @essemme, un membro italiano di abillion.

"Ci sentiamo profondamente onorati da questo riconoscimento e ringraziamo tutti per la fiducia riposta nel nostro Unconventional Burger. Nei prossimi mesi, abbiamo in programma di rendere Unconventional Burger maggiormente disponibile in Europa e nel Regno Unito. Inoltre, stiamo ampliando la gamma con salsicce, filetti e cotolette Unconventional: sempre a base vegetale e sorprendentemente buoni", ha dichiarato Marco Martino, CEO di Unconventional.





Inoltre, dall'Italia, il "Burger Broccoli & Kale" di Kioene è arrivato al secondo posto, mentre il migliore hamburger vegano degli Stati Uniti è "Beyond Burger" di Beyond Meat, che conquista anche il terzo posto a livello globale.





I World's 10 Best Vegan Burgers 2022:

A livello globale, l'interesse dei consumatori per le alternative vegetali nel 2022 è aumentato del 150% rispetto al 2021 e abillion prevede che tale segmento di mercato crescerà a un tasso CAGR del 30% rispetto all'1% del mercato delle carni, mostrando una performance notevolmente migliore e un potenziale di crescita per le alternative di origine vegetale.

"La domanda di prodotti innovativi a base vegetale è in rapida crescita in tutto il mondo. I consumatori di tutte le età stanno adottando alternative vegetali in quanto prodotti migliori per loro e il pianeta. Con oltre 450.000 prodotti, e in crescita, abillion aiuta le persone a scoprire i migliori in base ai commenti autentici dei consumatori", ha dichiarato Vikas Garg, fondatore e CEO di abillion.





