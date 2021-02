La pile iWedia DVB est certifiée par Netflix sur un opérateur Hailstorm Hybrid STB

LAUSANNE, Suisse, 1er février 2021 /PRNewswire/ --

En un mot :

Netflix a lancé un programme de partenariat évolutif appelé « Hailstorm », dans le but de réduire le temps de mise sur le marché et les efforts techniques pour la certification Netflix sur les décodeurs hybrides basés sur Android TV

iWedia est l'un des premiers éditeurs de logiciels indépendants du secteur à faire certifier sa pile de diffusion sur un opérateur hybride Hailstorm STB

iWedia, un de premier plan fournisseur de composants logiciels et de solutions pour les appareils TV a annoncé aujourd'hui révélé que sa pile de diffusion a été certifiée sur un opérateur hybride Hailstorm STB.

Hailstorm est un programme de mise à l'échelle des appareils Netflix basé sur Android TV, qui vise à accélérer la mise sur le marché et à réduire les efforts techniques.

L'objectif du programme Hailstorm Hybrid est d'accélérer le travail de pré-intégration de l'opérateur sur un décodeur hybride Android TV (STB) et de réduire le temps de déploiement sur le marché tout en garantissant que toutes les mesures de performance/qualité de Netflix sont respectées.

En exploitant le cadre Android existant à son plein potentiel et en s'intégrant à TV Input Framework (TIF), la pile DVB d'iWedia est parmi les meilleures et a obtenu la certification dans le cadre de l'Hybrid Hailstorm STB.

Vous trouverez le communiqué de presse complet sur le site Web d'iWedia.

À propos d'iWedia — www.iwedia.com

iWedia SA fournit des solutions logicielles de classe mondiale pour les appareils TV connectés. En tant que pionnier d'AndroidTV, iWedia soutient ses clients avec une architecture logicielle et une expertise en conception, des produits éprouvés sur le terrain et des services d'ingénierie rentables. iWedia est au service des principaux opérateurs de télécommunications, des opérateurs de télévision payante et des équipementiers automobiles de niveau 1.

iWedia a son siège social en Suisse avec des laboratoires de développement en Serbie et des bureaux de vente et d'assistance en Allemagne, en France, en Thaïlande, en Inde, en Corée du Sud et au Brésil.

