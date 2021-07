La plataforma de comercio automotriz B2B TRADE X obtiene CAD 44 millones en nuevos fondos de capital para su expansión global

TORONTO, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Trade X Group of Companies Inc. (TRADE X), una plataforma global de comercio automotriz transfronterizo B2B, anunció hoy su obtención de una inversión de capital de alrededor de CAD 44 millones, o USD 35 millones, de parte de Aimia Inc. (TSX: AIM), una empresa de cartera con sede en Toronto que invierte en empresas públicas y privadas a nivel mundial. TRADE X podrá emitir otros USD 10 millones de acciones preferentes convertibles a otros inversionistas estratégicos en un cierre posterior, que se llevará a cabo a más tardar el 6 de agosto de 2021, para lograr el tamaño de la ronda objetivo de USD 45 millones de la empresa. TRADE X utilizará el nuevo capital de crecimiento para adquisiciones estratégicas y para ampliar su plataforma transfronteriza para el comercio de vehículos seminuevos a concesionarios de automóviles, flotas, proveedores de soluciones de alquiler y movilidad, así como a importadores y exportadores en Norteamérica, Europa, Asia, África y Oriente Medio.