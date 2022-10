La plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™ acelerará la innovación en el tratamiento del ictus

La nueva plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™ impulsa la colaboración y las conexiones entre empresas emergentes, médicos e instituciones; tiene como objetivo mejorar el tratamiento del accidente cerebrovascular y el acceso para los pacientes en todo el mundo

DUBLÍN, 26 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Medtronic plc (NYSE: MDT), líder mundial en tecnología sanitaria, anunció hoy el lanzamiento de la plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™, diseñada para acelerar la innovación que se necesita con urgencia en la atención y el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares.

La compañía está aprovechando su posición de liderazgo en el mercado y su reputación como socio de confianza para crear una plataforma que, en última instancia, hará avanzar los conceptos tecnológicos que tienen el mayor potencial para impactar positivamente a millones de pacientes con accidentes cerebrovasculares. Innovadores, empresarios y médicos podrán colaborar, mejorar y compartir sus conceptos y productos innovadores. Con el lanzamiento de la plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™, Medtronic está profundizando su compromiso de promover la innovación en accidentes cerebrovasculares mientras el mundo se prepara para reconocer el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular el 29 de octubre de 2022.

"Necesitamos actuar ahora para priorizar los mejores conceptos y los productos más potentes para garantizar que lleguen antes a más pacientes", dijo Dan Volz, presidente del negocio de Medtronic Neurovascular, que forma parte de la cartera de Neurociencia. "A los médicos y a los innovadores les apasiona mejorar la atención de los accidentes cerebrovasculares, y el mercado de la tecnología neurovascular está repleto de ideas, mejoras y posibles terapias que necesitan desarrollo. Nuestra plataforma proporcionará tanto una infraestructura como un proceso para aprovechar oportunidades viables en un sistema anteriormente escala inigualable".

La plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™ ayudará a dar vida a las innovaciones neurovasculares. El proceso será transparente y colaborativo, asegurando que las oportunidades avancen de manera efectiva y responsable. La plataforma se lanzará el 29 de octubre, Día Mundial del Ictus.

"Lo fascinante del campo neurovascular es que todavía tenemos mucho por descubrir sobre el cerebro. Medtronic siempre ha invertido en tecnologías innovadoras para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares que lideran el estándar de atención y hacen avanzar la práctica de la neurocirugía", dijo Brett Wall, vicepresidente ejecutivo y director general de la cartera de neurociencias de Medtronic. "El mercado neurovascular tiene un enorme potencial de crecimiento, e invitamos a nuevas empresas innovadoras, médicos, firmas de capital de riesgo e inventores a colaborar con nosotros mientras nos propusimos cambiar la atención del ictus tal como la conocemos hoy. Con más de 90.000 empleados en 150 países, combinado con nuestro historial comprobado en innovación de accidentes cerebrovasculares, Medtronic está bien posicionado para ayudar a abordar este desafío urgente".

La plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™ es un portal virtual siempre activo para presentaciones de innovadores, que luego se evalúan y priorizan para determinar un posible camino a seguir. Las oportunidades elegidas avanzarán en función de sus necesidades individuales, incluida la exposición de los innovadores a la red de expertos, líderes de pensamiento y socios de Medtronic para la colaboración, la financiación de estudios clínicos y la orientación estratégica y direccional.

Medtronic da la bienvenida a las innovaciones en cada etapa de desarrollo para llevarlas al siguiente nivel; sin embargo, las oportunidades de alta prioridad son los productos y la tecnología de etapa clínica y comercial de etapa tardía de alto potencial, seguidas de mejoras dirigidas por médicos a los productos existentes. Para obtener más información o realizar un envío, visite la plataforma Medtronic Neurovascular Co-Lab™ en www.medtronic.com/neurovascular-co-lab.

Acerca del desafío del accidente cerebrovascular

Avanzar en la atención del accidente cerebrovascular es crítico y urgente. A nivel mundial, 15 millones de personas sufren accidentes cerebrovasculares cada año. De ellos, 5 millones de personas mueren y otros 5 millones quedan permanentemente discapacitados.1 Sin embargo, la segunda causa principal de muerte y la tercera causa principal de discapacidad a nivel mundial a menudo no se tratan.2 La mayoría de las personas experimenta accidentes cerebrovasculares isquémicos en los que un coágulo bloquea el flujo de sangre al cerebro. Los estudios indican que solo alrededor del 10 al 14 por ciento recibe un tratamiento para disolver coágulos que puede detener la aparición de los síntomas del accidente cerebrovascular.3

Además, el uso de la trombectomía mecánica, un tratamiento quirúrgico para el accidente cerebrovascular y el estándar de atención para los accidentes cerebrovasculares de oclusión de grandes vasos sigue siendo extremadamente bajo. En EE. UU., la estimación de trombectomías de 2019 fue inferior a 40.000, mientras que la cantidad de pacientes que podrían beneficiarse de la trombectomía fue de entre 200.000 y 350.000.4

Acerca de la división Neurovascular en Medtronic

Con el negocio de tecnología neurovascular más grande del mundo, Medtronic Neurovascular lideró la medicina basada en la evidencia en neurointervención con cinco estudios destacados publicados en The New England Journal of Medicine en 2015. Su liderazgo clínico y regulatorio y su enfoque audaz dieron forma a las pautas actuales para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares.5

Acerca de Medtronic

Pensamiento audaz. Acciones más audaces. Somos Medtronic. Medtronic plc, con sede en Dublín, Irlanda, es la empresa líder mundial en tecnología sanitaria que ataca audazmente los problemas de salud más desafiantes a los que se enfrenta la humanidad buscando y encontrando soluciones. Nuestra misión, aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida, une a un equipo global de más de 90.000 personas apasionadas en 150 países. Nuestras tecnologías y terapias tratan 70 condiciones de salud e incluyen dispositivos cardíacos, robótica quirúrgica, bombas de insulina, herramientas quirúrgicas, sistemas de monitoreo de pacientes y más. Impulsados por nuestro conocimiento diverso, curiosidad insaciable y deseo de ayudar a todos aquellos que lo necesitan, ofrecemos tecnologías innovadoras que transforman la vida de dos personas cada segundo, cada hora, cada día. Espere más de nosotros a medida que potenciamos la atención basada en el conocimiento, las experiencias que ponen a las personas en primer lugar y mejores resultados para todos. En todo lo que hacemos, estamos diseñando lo extraordinario. Para obtener más información sobre Medtronic (NYSE:MDT), visite www.Medtronic.com y siga a @Medtronic en Twitter y LinkedIn.

Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres como los descritos en los informes periódicos de Medtronic archivados en la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados.

Referencias:

