La plataforma Merrill Advisor Match transforma la manera en que las personas encuentran un asesor financiero

La nueva herramienta digital simplifica más que nunca la manera de conectar a las personas que buscan asesoría financiera con asesores financieros

NUEVA YORK, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Merrill Wealth Management lanzó hoy Merrill Advisor Match, una plataforma digital basada en investigación que conecta a las personas que buscan asesoría financiera con un asesor financiero de Merrill que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.

Los datos reflejan que existe la necesidad de buscar un enfoque moderno para encontrar a un asesor. En la actualidad, uno de cada tres estadounidenses con alto poder adquisitivo no cuenta con un asesor financiero. Estas son sus razones:

22% afirma que no sabe cómo encontrar al asesor adecuado,

14% dice que es intimidante comunicarse con un asesor, y

10% afirma que no ha podido encontrar a alguien que entienda sus necesidades específicas1.

Merrill Advisor Match ofrece una solución al al posible cliente mediante una serie de preguntas sencillas, presentarle una lista personalizada de asesores y ofrecerle la opción de programar una cita de manera digital con el asesor de su preferencia.

"Hemos combinado el esfuerzo de un siglo de traer Wall Street a Main Street con una experiencia digital personalizada que elimina los mitos sobre encontrar al asesor adecuado", dijo Andy Sieg, presidente de Merrill Wealth Management. "Merrill Advisor Match es una plataforma innovadora que revoluciona la industria y refleja nuestra estrategia moderna en Merrill de ayudar a conectar a más inversionistas con la orientación de los mejores asesores de la industria".

Según una encuesta reciente de Merrill el índice de los estadounidenses con alto poder adquisitivo que prefire trabajar con un asesor que tenga su mismo estilo de comunicación (90%) y personalidad (83%) es similar al de trabajar con uno que ofrezca buenos resultados financieros (93%)1.

El cuestionario intuitivo y la tecnología detrás de Merrill Advisor Match se desarrollaron y se basaron en entrevistas, grupos de discusión y encuestas cuantitativas con asesores y clientes. La herramienta identifica similitudes entre las personas y los asesores en función de diferentes factores, que incluyen:

Preferencias de participación , para entender cómo le gustaría a un posible cliente conocer e interactuar con su asesor (por ejemplo, frecuencia de las reuniones, familiaridad con el asesor, nivel de proactividad);

, para entender cómo le gustaría a un posible cliente conocer e interactuar con su asesor (por ejemplo, frecuencia de las reuniones, familiaridad con el asesor, nivel de proactividad); Estilo de asesoría , para evaluar la preferencia de los posibles clientes sobre la manera de comunicarse con su asesor, recibir recomendaciones y tomar decisiones; y

, para evaluar la preferencia de los posibles clientes sobre la manera de comunicarse con su asesor, recibir recomendaciones y tomar decisiones; y Rasgos de personalidad, para identificar la mejor combinación cliente-asesor (por ejemplo, introvertido frente a extrovertido, enfoque para resolución de problemas).

"Las recomendaciones de familiares y amigos siguen siendo una valiosa manera de conocer a un asesor. Sin embargo, la mayoría de las personas que actualmente no trabajan con un asesor financiero (62%) serían las primeras de su familia en tener una relación con un asesor", dijo Kirstin Hill, directora de operaciones de Merrill. "Para aquellos que no tienen un contacto en su red personal, Merrill Advisor Match utiliza la investigación y el análisis cualitativo para superar las barreras para obtener asesoría financiera profesional".

La nueva herramienta está disponible en un momento de alta demanda de asesoría financiera. La combinación de la pandemia con los mercados más volátiles de las útimas décadas está aumentando el deseo de los estadounidenses con alto poder adquisitivo de encontrar un asesor en quien puedan confiar para ayudarles a alcanzar sus metas1.

Haga clic aquí para obtener más información y probar la experiencia Merrill Advisor Match.

La selección del asesor no garantiza el éxito futuro. Invertir involucra riesgos.

1 Concentrix (una compañía de investigación de mercado independiente) realizó una encuesta en línea con muestreo de panel, en nombre de Bank of America/Merrill, del 22 de julio al 4 de agosto de 2022. La encuesta incluyó 1,095 encuestados con alto poder adquisitivo en los EE. UU. Las edades de los encuestados del estudio oscilaron entre 18 y 99 años, con activos invertibles de $250,000 en adelante. Para este propósito, los activos invertibles consisten en el valor de todo el dinero en efectivo, ahorros, fondos mutuos, Certificados de Depósito (CD), Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), acciones, bonos y todos los demás tipos de inversiones, como cuentas 401(k), 403(B) y Roth IRA, pero excluyen vivienda principal y otras inversiones inmobiliarias. Se reportó un margen de error de +/- 2.96% con un nivel de confianza del 95%. Basándose en la misma encuesta, Concentrix también llevó a cabo un sobremuestreo de encuestados afroamericanos, hispanos y LGBTQ+, con el fin de obtener suficientes encuestas para garantizar un tamaño de muestra sólido para analizar. Los tamaños de muestra totales de 484 afroamericanos, 340 hispanos y 416 LGBTQ+ tienen un margen de error de +/- 4.45%, 5.31% y 4.80% respectivamente.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 67 millones de clientes y pequeñas empresas, con cerca de 4,200 centros financieros, aproximadamente 16,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con aproximadamente 54 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es un líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 3 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

www.bankofamerica.com

FUENTE Bank of America Corporation

