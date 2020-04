La plate-forme éducative Toolshero offre un soutien mondial en matière de développement personnel durant la quarantaine

Toolshero est une plateforme éducative facile à utiliser et abordable qui rend le développement personnel et professionnel accessible à tous. En période de quarantaine, Toolshero offrira à sa communauté mondiale un accès gratuit à sa plateforme en ligne durant tout un mois. Les visiteurs pourront ainsi accéder à plus de 750 articles scientifiques pratiques portant sur un large éventail de sujets tels que le leadership, la communication, la créativité, le marketing, la psychologie et le développement personnel. Ces articles de haute qualité regorgent de modèles, de feuilles de travail et d'images pour faciliter et accélérer l'apprentissage.

Plus de 10 millions de personnes dans plus de 100 pays utilisent déjà la plate-forme Toolshero. Dans un contexte d'expansion continue, Toolshero concrétise sa vision consistant à bâtir un monde plus autonome. « Je suis très fière d'être une ambassadrice Toolshero. », a déclaré la DJ internationale et ancienne reine de beauté Sheryl Lynn Baas, « En ces temps difficiles, je trouve fabuleux que Toolshero offre un soutien mondial. Depuis ma participation à Miss Monde en 2006 et la création de la Fondation Sheryl Lynn, je me mobilise pour l'éducation et l'autonomisation. Je suis donc ravie de partager cette bonne nouvelle ! »

Toolshero aide des gens partout dans le monde à gagner en autonomie grâce à une plateforme éducative facilement accessible et de haute qualité pour le développement personnel et professionnel. Son objectif consiste à fournir aux étudiants, professionnels, scientifiques et personnes intéressées du monde entier une opportunité de croissance en leur offrant des outils pédagogiques destinés à leur développement personnel. Ce précieux savoir-faire peut être utilisé au quotidien et l'expertise acquise par les utilisateurs de notre plateforme peut profiter aux personnes qui les entourent. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble un monde plus autonome.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.toolshero.com/subscribe.

