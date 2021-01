La plate-forme IHD de Panalgo sera utilisée par l'Agence européenne des médicaments pour l'analyse des données du monde réel

Le logiciel IHD de Panalgo sera utilisé par l'EMA pour répondre rapidement aux questions sur la sécurité et l'efficacité des médicaments et mieux comprendre l'utilisation des médicaments dans le monde réel

BOSTON, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Panalgo, une société d'analyse des soins de santé de premier plan, a annoncé aujourd'hui que sa plate-forme de données de santé instantanées (Instant Health Data, IHD) sera utilisée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour faciliter l'analyse des données du monde réel.

L'EMA utilisera IHD pour entreprendre des analyses rapides des données électroniques sur les soins de santé (EHD) accessibles en interne (actuellement des données provenant du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne) afin d'examiner plus rapidement l'utilisation des médicaments, d'évaluer la sécurité/l'efficacité, de comprendre comment les traitements fonctionnent dans le monde réel et de soutenir les efforts de santé publique dans l'Union européenne (UE).

Les comités scientifiques de l'EMA bénéficieront d'un soutien plus rapide pour la prise de décision éclairée au niveau de la population, notamment en ce qui concerne les avantages et les risques des médicaments, les analyses du cycle de vie des produits et d'autres observations cliniques afin de mieux soutenir les objectifs de santé publique.

Pour faire le choix du logiciel d'analyse, l'EMA a procédé à une évaluation rigoureuse d'IHD ainsi que de plusieurs autres plates-formes, qui comprenait des tests de preuve de concept, des analyses pratiques approfondies et la vérification des résultats. IHD a obtenu la meilleure note dans l'évaluation.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'EMA pour soutenir sa mission qui consiste à garantir l'efficacité et la sécurité des produits médicaux dans toute l'UE. Notre entreprise est fortement alignée sur les objectifs de santé publique de l'EMA, pour lesquels des informations factuelles et opportunes sont particulièrement importantes, notamment durant cette pandémie de COVID-19 », a déclaré Joseph Menzin, PhD, directeur général de Panalgo. « La plupart des clients de Panalgo dans le domaine des sciences de la vie s'appuient déjà sur IHD pour effectuer des analyses rapides qui soutiennent les initiatives réglementaires. La plate-forme IHD sera un outil précieux pour permettre la collaboration entre les fabricants de médicaments et les agences de réglementation, comme l'EMA. »

Panalgo a également le plaisir d'annoncer l'ouverture de son premier bureau européen, à Amsterdam, qui est composé d'analystes expérimentés afin de soutenir le partenariat avec l'EMA ainsi que sa clientèle européenne croissante.

Pour en savoir plus sur Panalgo et son logiciel analytique Instant Health Data (IHD), leader du secteur

À propos de Panalgo

Panalgo, anciennement BHE, fournit un logiciel qui rationalise l'analyse des données de santé en supprimant la programmation complexe de l'équation. Notre logiciel Instant Health Data (IHD) permet aux équipes de générer et de partager des résultats fiables plus rapidement, ce qui permet de prendre des décisions plus efficaces.

À propos de l'EMA

L'Agence européenne des médicaments (EMA) est une agence décentralisée de l'Union européenne (UE) chargée de l'évaluation scientifique, de la supervision et du contrôle de la sécurité des médicaments dans l'UE.

