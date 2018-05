La plateforme ALLOY de Liaison assure une disponibilité de 99,999% grâce au lancement de l'architecture novatrice Active/Active

Les grandes entreprises importantes collaborent harmonieusement avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, leurs employés et autres dans le cadre de leur écosystème d'entreprise numérique. Selon la société de conseil et de recherche de premier plan Gartner, le coût moyen estimé pour une interruption informatique est de 5600 dollars par minute. Les entreprises investissent largement dans des plans d'urgence et de reprise d'activité afin d'éviter des interruptions coûteuses du réseau, des applications ou de la technologie commerciale. Mais, si ces mesures peuvent aider les entreprises à reprendre leurs activités après une indisponibilité inattendue, elles se concentrent surtout sur la remise en service suite à un sinistre. Alors que les plans de reprise d'activité fournissent des capacités de reprise après sinistre, l'architecture Active/Active, elle, propose des mesures cruciales de prévention des indisponibilités et offre, par conséquent, une solution plus complète.

Solution révolutionnaire dans le domaine de la haute disponibilité, l'architecture Active/Active d'ALLOY est conçue pour un fonctionnement de plateforme en temps réel, au contraire des mécanismes de reprise d'activité, qui n'interviennent que dans des situations exceptionnelles. L'architecture Active/Active permet à ALLOY d'opérer en tant qu'« instance » de plateforme unique synchronisée fonctionnant sur deux centres de données séparés, les transactions des clients étant envoyées vers une seule URL ALLOY pour être ensuite réparties entre deux centres de données. Si un centre de données se retrouve déconnecté pour quelque raison que ce soit, l'autre centre de données continuera à traiter la totalité du trafic, permettant ainsi à ALLOY de maintenir un fonctionnement continu pour une disponibilité ininterrompue.

« Les plateformes concurrentes qui offrent une disponibilité de 99,7% peuvent sembler plutôt attrayantes, mais en fin de compte, un taux d'indisponibilité de 0,3% se traduit par plus de 26 heures d'interruption par année et engendre des coûts importants pour une entreprise et ses clients », a déclaré Jonathan Razza, vice-président d'Emerging Technologies et du programme ALLOY pour Liaison. « Grâce à une disponibilité de cinq neufs, on ne compte que cinq minutes et 15 secondes environ d'interruption par an. Il s'agit là d'une amélioration majeure en ce qui concerne les attentes du marché en lien avec la fiabilité dans le domaine de l'intégration. Obtenir un niveau de disponibilité aussi élevé exige de prendre en compte toutes les causes potentielles d'interruption, d'implémenter des outils de contrôle et d'automatisation élaborés, d'introduire des redondances à tous les niveaux possibles, et d'investir dans des systèmes de protection préventifs contre les événements rares et imprévus. »

L'architecture Active/Active d' ALLOY élimine quasiment tous les effets d'incidents mineurs comme majeurs pour les clients en redirigeant le trafic de données concerné vers l'autre centre de données déjà en fonctionnement et synchronisé, jusqu'à ce que l'incident soit réglé. En outre, le mode actif/actif réduit la latence du réseau avec les clients au moyen d'un équilibrage géographique des charges, en permettant aux clients et aux partenaires commerciaux d'interagir avec le centre de données le plus proche, et garantit une disponibilité durant les fenêtres de maintenance, les changements n'étant opérés que dans un centre de données à la fois. L'architecture Active/Active de la plateforme ALLOY offre également davantage de capacité de traitement, car chacun des centres de données est dimensionné de manière à pouvoir gérer seul des volumes complets de données.

« En un mot, grâce à la disponibilité à cinq neufs d'ALLOY, associée à un profil de sécurité des données d'entreprise et de respect des lois en matière de protection des données leader dans le secteur, les processus de données essentiels aux affaires du client sont entre de très bonnes mains », a expliqué Razza. « Que l'on se trouve face à une interruption régionale due à une catastrophe naturelle ou à un incident plus localisé, les services d'ALLOY sont toujours actifs et disponibles. Une fiabilité de cinq neufs représente un avantage concurrentiel décisif pour les clients de Liaison. »

Pour en savoir davantage sur ALLOY, rendez-vous sur www.liaison.com/liaison-alloy-platform.

ALLOY® est une marque déposée de Liaison Technologies.

À propos de Liaison Technologies

Liaison Technologies fournit des solutions d'intégration et de gestion des données visant à aider les clients à tirer profit d'une approche centrée sur les données pour leur entreprise. L'approche de Liaison, basée sur le cloud, élimine les obstacles entre les silos de données afin de pouvoir exploiter les informations utiles et nécessaires pour prendre de meilleures décisions plus rapidement. Adaptée pour résoudre aujourd'hui des problèmes complexes liés aux données tout en bâtissant une fondation robuste pour relever les défis imprévus de demain, Liaison assure un flux ininterrompu d'informations de manière sûre et adéquate. Fondée en 2000, Liaison répond aux besoins de plus de 7000 clients dans 46 pays, et dispose de bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et à Singapour. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site www.liaison.com et suivez Liaison sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

