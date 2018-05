La plateforme blockchain XinFin.io s'associe à l'OMFIF pour le lancement de Global Public Investors 2018

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627518/XinFin_Logo.jpg )



L'OMFIF est un groupe de réflexion mondial sur le système financier des États, la politique économique et l'investissement public liés aux banques centrales, aux fonds souverains, aux fonds de pension, aux régulateurs et aux obligations d'État, également désignés sous le terme Investisseurs publics mondiaux (GPI en anglais), dotés d'actifs disponibles pour l'investissement d'un montant de 33 800 milliards de dollars répartis à travers le réseau. L'OMFIF axe ses travaux sur la politique et les investissements mondiaux, et fait part de ses observations par l'intermédiaire d'analyses et de réunions. Il effectue des recherches sur les questions économiques associées aux activités des institutions membres, telles que la politique monétaire et financière, la réglementation et la surveillance, la gouvernance, et la gestion des actifs et des réserves.

En tant que sponsor technologique officiel, XinFin profitera du réseau OMFIF des 750 investisseurs publics mondiaux les plus importants afin de promouvoir des solutions technologiques innovantes basées sur la blockchain visant à améliorer l'efficacité des processus opérationnels des GPI.

XinFin a développé une technologie blockchain hybride alliant le meilleur des réseaux privés et publics, et offrant une transparence en matière de sécurité pour des applications industrielles. Le réseau hybride répond aux impératifs de domaines tels que la gouvernance, l'envoi d'argent, la finance et le commerce. Grâce à ce partenariat, XinFin contribuera à la création de solutions réalisables et viables pour le secteur financier. Les études économiques de l'OMFIF conjuguées à la technologie blockchain de XinFin permettront d'établir un consortium mondial d'investisseurs publics œuvrant pour une infrastructure durable et un monde meilleur.

Sameer Dharap, directeur adjoint des applications blockchain, déclare avec enthousiasme : « Nous allons bientôt diffuser un podcast en association avec un économiste principal de l'OMFIF pour expliquer comment la technologie blockchain peut aider les investisseurs publics mondiaux dans le financement d'infrastructures et la gestion des fonds de roulement. »

À propos de XinFin

XinFin est un protocole blockchain hybride à code source ouvert lancé à Singapour. XinFin Network[XDCE](https://coinmarketcap.com/currencies/xinfin-network/) est un réseau utilitaire qui permet aux entreprises de déployer des applications tangibles à l'aide du protocole blockchain hybride dans un environnement convivial, normalisé et réglementaire pour des utilisations diverses dans les domaines du commerce, de la finance, de l'envoi d'argent, de la chaîne d'approvisionnement, de la santé et d'autres secteurs industriels afin d'améliorer leur compétitivité. L'environnement de développement XDC encourage la création d'applications décentralisées (Dapps) utilisant des contrats intelligents. La communauté XinFin doit son succès à l'écosystème regroupant des développeurs, des utilitaires réseau et des commanditaires à long terme.

