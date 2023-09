La plateforme CENTA franchit le seuil du million d'utilisateurs, ce qui en fait la plus vaste communauté d'enseignants au monde

· Les enseignants de 131 pays bénéficient de la plateforme professionnelle gratuite.

· L'application, lancée lors de la Rencontre mondiale des enseignants, a permis de recueillir 4 millions d'engagements en matière d'apprentissage, un chiffre qui devrait quadrupler d'ici 2025.

BANGALORE, Inde, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Centre for Teacher Accreditation a récemment lancé son application native améliorée CENTA, afin de simplifier l'accès aux ressources d'apprentissage pour les éducateurs du monde entier. La plateforme web, adoptée par 1 million d'enseignants de 131 pays en moins de 4 ans, est désormais la plus grande plateforme au monde pour les enseignants, ayant enregistré 4 millions d'engagements en matière d'apprentissage l'année dernière seulement.

L'application CENTA lancera une fonctionnalité communautaire interactive le 5 octobre 2023, pour la Journée mondiale des enseignants, afin de mettre les enseignants en relation et d'encourager la collaboration, transformant ainsi les salles de classe dans le monde entier. Cette plateforme gratuite s'appuie sur un moteur de recommandation et d'identification numérique basé sur la blockchain pour soutenir et suivre le développement professionnel. CENTA fonctionne également comme une plateforme polyvalente qui certifie les compétences des enseignants et est largement utilisée par les employeurs dans l'ensemble du secteur. L'application native, disponible sur Google Play et l'App Store d'Apple (classée parmi les 100 meilleures applications éducatives), a été lancée lors de la Rencontre mondiale des enseignants, mettant l'accent sur le rôle des enseignants dans le façonnement de l'économie. M. Carlos Vargas (Groupe de travail international sur les enseignants, UNESCO) a préconisé la mobilité mondiale comme remède aux pénuries d'enseignants. L'événement a rassemblé des éducateurs, des décideurs et des chefs d'entreprise pour un partage d'idées collaboratif.

Des enseignants investis dans leur apprentissage et leur croissance, qui sont au cœur de l'existence de CENTA, ont été reconnus lors de l'événement comme « Champions de l'apprentissage » : Eric Leo Asiamah (Ghana), Anukriti Kabra (Inde), Sima Ghosh Dastidar (Sultanat d'Oman), Kiangwi Isaiah (Kenya), Shrishti Shakya (Népal), Nivedita Yadav (Inde), MA. Guia G. Belarmino (Philippines) et Aamira Mobin (Arabie saoudite).

Ramya Venkataraman, fondatrice et directrice générale de CENTA a déclaré : « CENTA vise à faire de l'enseignement une source d'inspiration en encourageant l'évolution de carrière, les revenus et la reconnaissance des enseignants compétents. Le cap du million d'enseignants dans le monde accédant à cette plateforme est une étape importante pour CENTA et le métier d'enseignant. Les employeurs (écoles privées, gouvernements, technologies de l'éducation) qui appuient activement cette initiative donnent un énorme élan aux carrières dans l'enseignement. »

À propos de CENTA :

Fondée en 2014, CENTA Pvt. Ltd, une startup basée à Bangalore, permet aux enseignants de progresser dans leur carrière, en s'efforçant de faire de l'enseignement une source d'inspiration. Elle opère dans plus de 70 pays, et met en relation 1 million d'enseignants de plus de 100 000 écoles à travers 7 000 sites nationaux dans sa communauté en ligne. Fondée par Ramya Venkataraman, CENTA est à l'origine de l'Olympiade internationale des professionnels de l'enseignement, du quotient pédagogique et des microqualifications CENTA pour l'évolution de carrière.

